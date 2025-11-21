Slušaj vest

Rumer Vilis, ćerka Brusa Vilisa, podelila je sa javnošću da njen otac ponekad ne prepoznaje ko je ona. Glumac (70) dobio je dijagnozu frontotemporalne demencije (FTD) u februaru 2023. godine.

Od tada, njegovi najmiliji – uključujući bivšu suprugu Demi Mur i njihove tri ćerke – povremeno dele informacije o njegovom stanju, dok istovremeno rade na podizanju svesti o ovoj neurodegenerativnoj bolesti.

Rumer (37), u suzama je na Instagramu obavestila fanove o svom ocu nakon što su je pitali kako je on.

Rumer Vilis Foto: Printscreen/Instagram/RumerWillis

„Ljudi me uvek pitaju ovo pitanje i mislim da je teško na njega odgovoriti“, započela je.

„Istina je da bilo ko ko ima FTD ne može biti dobro, ali on je okej u okviru nečega kroz šta prolazi osoba koja se bori sa frontotemporalnom demencijom.“

„Jedini način na koji osećam da bih mogla da odgovorim rečima ‘on je super’ jeste taj što ti parametri jednostavno više ne funkcionišu u mojoj glavi“, nastavila je.

Rekla je da se oseća „tako srećno, zadovoljno i zahvalno“ što i dalje može da ode i zagrli svog oca, uprkos tome što on ne zna uvek ko je ona.

„Tako sam zahvalna što, kada dođem i zagrlim ga, bez obzira na to da li me prepoznaje ili ne, on može da oseti ljubav koju mu dajem, a ja mogu da osetim njegovu.“

1/7 Vidi galeriju Na paparaco fotografijama Brusa Vilisa se jasno vidi koliko je bolest uznapredovala Foto: Bruce/Javiles / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia, PLANET PHOTOS / Planet / Profimedia

„Još uvek vidim iskru njega u njemu i on može da oseti ljubav koju mu pružam, i to mi mnogo znači.“

Video je završila rečima da se oseća zahvalno što može da vidi oca sa svojom ćerkom i provodi vreme sa njim.

Brusova supruga Ema je prošlog meseca ispričala kako njihova deca izlaze na kraj sa očevom bolešću.

„Mislim da su dobro, s obzirom na sve, ali teško im je“, rekla je za Vogue Australia.

„Oni tuguju, mnogo im nedostaje njihov tata. On propušta važne trenutke, to je teško za njih – ali deca su izdržljiva, iako sam mrzela kada sam to slušala, jer ljudi nisu razumeli kroz šta prolazimo.“

1/5 Vidi galeriju Brus Vilis proslavio 70 rođendan sa porodicom Foto: PLANET PHOTOS / Planet / Profimedia

Dodala je: „Ne znam da li će se moja deca ikada potpuno oporaviti, ali uče, kao i ja.“

Ema je takođe otvoreno govorila o sopstvenoj tuzi u novom intervjuu, objašnjavajući: „Morala sam da naučim da hodam uporedo sa tugom. Ona je uvek tu. Ne mogu da je otresem, ali dišem, osećam tugu i sve emocije koje dođu – ali neću dozvoliti da sve bude samo jedna nota toga.“

