Španski teniser Karlos Alkaraz, koji zbog povrede nije mogao da nastupi u nokaut fazi Dejvis kupa, uspeo je da postane tema dana u Srbiji - i to zahvaljujući jednoj sasvim običnoj fotografiji iz svog doma. Kada se uzme da je danas Aranđelovdan i da je taj kućni detalj jedan od simbola svake domaćinske kuće u našoj zemlji, ne čudi toliko broj reakcija ispod objave.

Naime, Karlos Alkaraz je na društvenim mrežama objavio sliku iz dnevne sobe, a ono što je privuklo pažnju srpske publike nije bio on, već okruženje u kojem se nalazi. Iako je reč o sportisti koji već godinama zarađuje milionske iznose, enterijer njegovog doma na prvi pogled ne odaje utisak luksuza. Naprotiv, mnogima u Srbiji izgledao je gotovo poznato, pa čak i domaće.

Na slici se vidi noviji televizor ravnog ekrana, ali je sve oko njega mnogo zanimljivije od tehnike. Ispred televizora stoji sto prekriven - mušemom. Upravo taj detalj izazvao je lavinu komentara.

"Malo balkanska estetika, malo sve suprotno"

"Ne mogu da verujem, čovek ima mušemu!", "Šta je vama ljudi, što ste takvi skorojevići, pa šta ako ima mušemu, kakvi ste vi snobovi, nije vam bitno šta čovek radi, bitna vam mušema", "Ali ima mušemu i sedi obuven! Malo balkanska estetika, malo sve suprotno", "Ubiću se od ovog enterijera sa mušemom. Čovek je Bog", bio je deo komentara su ostavljali korisnici društvenih mreža u Srbiji.

Mušema, jedan od najprepoznatljivijih elemenata srpskih domaćinstava, često se izvlači i za svečane prilike, poput današnjeg Aranđelovdana, pa je mnogima bilo zabavno što je pronašla svoje mesto i u domu svetskog sportiste.

Pored toga, primetni su i detalji poput nekoliko trofeja poređanih pored televizora, ali i sklopljenih stolica koje više liče na baštenski nameštaj nego na klasične komade za dnevnu sobu. Upravo ta jednostavnost i odsustvo luksuza doprineli su tome da Srbi prepoznaju sličnosti na našom izvornom estetikom enterijera.

Mada, svaka sličnost je slučajna, ali u konkretnom slučaju jako zabavna. Pogotovo na današnji dan. Hvala, Karlitose, vraćamo i mi mušeme danas na stolove!

