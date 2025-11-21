Slušaj vest

Glumac Vuk Kostić je dobro poznato lice na ovim prostorima, a zanimljivo je da ima godinu dana starijeg brata Nestora, koji se drži daleko od javnosti.

Nestor je ime dobio po svom dedi koji je bio jedan od osnivača i glumaca prvog pozorišta u Prokuplju, pre Drugog svetskog rata.

Nestor Kostić sa suprugom Foto: Printscreen/Facebook

- Iako je godinu dana stariji od mene, ja sam upisao glumu te 1997. kad je Nestor bio u godinama za fakultet. Bio je neodlučan, a kad neko nije odlučan, tako prođe. Ja sam rekao da hoću da probam posle trećeg razreda gimnazije i uspeo sam. I danas mislim da je uvek jače da se sam javiš prvi, onda i sam sebe ohrabriš, a i drugi pomisle kako si hrabriji nego što možda jesi - rekao je Vuk jednom prilikom za Kurir.

Ljubav prema sportu i vodi je, pak, naledio od oca, poznatog glumca Mihajla Kostića Pljake, koji je svoje sinove od detinjstva vodio na jedrenje, ali i razne druge sktivnosti. Tako je Vuk zavoleo lov - a Nestor vodu.

- Naš otac bio je mornar pre nego što je završio glumu, tako da nam je usadio ljubav prema vodi i prirodi uopšte, pa nas dvojica uglavnom zajedničko vreme provodimo baveći se sportom. Eto, tako se dogodilo da Nestor sada radi na brodu, a da sam ja glumac, pa smo obojica, svako na svoj način, nasledili oca - otkrio je Vuk u jednom intervjuu.

Nestor takođe pleni izgledom

Iako mu je brat jedan od najslavnijih glumaca u Srbiji, Nestor se drži podalje od medija. Oženjen je glumicom Ankom Gaćešom koja je glumu je studirala na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu, u klasi profesora Dragana Petrovića Peleta.

Domaća publika ju je zapazila prvo u seriji „Vojna akademija“ gde je tumačila lik Violete, emotivne partnerke Mirka Klisure, a kasnije i u "Sinđelićima", "Urgentnom centru" i u "Zbornici".

Bonus video: