Slušaj vest

Vest o smrti dvoje mladih influensera duboko je potresla javnost na Filipinima. Dvadesettrogodišnja Đina Lima preminula je 16. novembra, a njen bivši partner, dvadesetčetvorogodišnji Ivan Cezar Ronkilo, pronađen je mrtav samo tri dana kasnije. Policija još pokušava da rasvetli šta se tačno dogodilo.

Misteriozna smrt Đine Lime

Đina Lima, popularna influenserka sa stotinama hiljada pratilaca na Fejsbuku i Instagramu, preminula je pod nejasnim okolnostima. U bolnicu u Kvizon Sitiju dovezao ju je njen bivši dečko, Ivan Cezar Ronkilo, ali su je lekari po prijemu proglasili mrtvom.

U galeriji pogledajte fotografije Đine Lime:

1/5 Vidi galeriju Influenserka Đina Lima tragično preminula Foto: Printscreen/Instagram/ginakinslim_

Prema pisanju lista "Filipin Dejli Inkvajerer", medicinski nalazi pokazali su prisustvo tečnosti u plućima, zastoj krvi u srcu i određene spoljne povrede. Međutim, nijedna od povreda nije bila fatalna. Tačan uzrok smrti biće poznat tek nakon završetka toksikoloških i laboratorijskih analiza. Istražitelji su u njenoj sobi pronašli marihuanu i neke lekove, što bi, prema njihovim rečima, moglo biti važno za dalje razumevanje slučaja.

Smrt Ivana Ronkila

Tri dana nakon Đinine smrti, 19. novembra, Ivan Cezar Ronkilo pronađen je mrtav na stepenicama svoje kuće. Okolnosti njegove smrti ispituju se kao mogući suicid. Dan pre nego što je preminuo, Ronkilo je na Fejsbuku podelio emotivnu poruku posvećenu Đini, napisavši:

"Volim te mnogo, Đina. Ne mogu dalje bez tebe pored mene."

Ivan Cezar, dečko influenserke Đine Lime Foto: Printscreen/Instagram/ivancezarrr

Pritisak javnosti i reakcija porodice

Porodica Ivana Ronkila oglasila se nakon njegove smrti, navodeći da je mladić bio izložen intenzivnom onlajn zlostavljanju od trenutka kada je objavljeno da je Đina preminula. Jedan član porodice apelovao je na ljude da ne iznose zaključke pre vremena niti da šire neproverene informacije. Istražni organi su istakli da ništa ne ukazuje na to da je Ronkilo bio umešan u smrt Đine Lime. Istraga oba slučaja i dalje je u toku.

Pogledajte video: Čuvena holivudska glumica obišla Zlatibor