U 5 sati ujutru u mini srebrnoj haljini bez brusa: Anica Lazić podelila provokativne kadrove, evo gde je bila u cik zore
Anica Lazić podelila je neočekivan snimak nastao u ranim jutarnjim satima. U ogledalu je pokazala stajling koji otkriva više nego što skriva, a njen izbor garderobe odmah je privukao pažnju.
Početak dana pre svitanja
Poznato je da Anica ustaje pre zore, pa je otkrila da ju je već u 4.15 ujutru čekao vozač koji ju je odvezao na snimanje. Zbog obaveza na seriji, njen dan obično počinje dok je većina ljudi još u dubokom snu.
Srebrna haljina i papuče koje su ukrale pažnju
U garderoberu je napravila kratak video u kojem nosi kratku srebrnu haljinu sa šljokicama i dubokim izrezom. Međutim, mnogima su za oko zapale i pufnaste bele papuče koje je nosila uz glamuroznu kombinaciju.
Uz snimak je kratko napisala: "Dve poslednje nervne ćelije".
Kako je navela, video je nastao u 05.48 ujutru, a mnogi su u komentarima priznali da bi voleli da budu toliko raspoloženi u to doba dana.
Rano ustajanje kao deo svakodnevice
Anica je već navikla na buđenje oko četiri ujutru, što često deli i sa pratiocima na društvenim mrežama. Nekada otkrije kako izgleda kada je potpuno sređena, a nekada pokaže i onu drugu stranu.
Tako je jednom prilikom objavila snimak iz lifta – bez trunke šminke, u širokom kaputu i rolci – i kratko napisala: "Ustala u 4:58".
