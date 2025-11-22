Slušaj vest

Anica Lazić podelila je neočekivan snimak nastao u ranim jutarnjim satima. U ogledalu je pokazala stajling koji otkriva više nego što skriva, a njen izbor garderobe odmah je privukao pažnju.

Početak dana pre svitanja

Poznato je da Anica ustaje pre zore, pa je otkrila da ju je već u 4.15 ujutru čekao vozač koji ju je odvezao na snimanje. Zbog obaveza na seriji, njen dan obično počinje dok je većina ljudi još u dubokom snu.

Anica Lazić na snimanju serije Krunska 11 Foto: Printscreen/Instagram/anicalazicofficial

Srebrna haljina i papuče koje su ukrale pažnju

U garderoberu je napravila kratak video u kojem nosi kratku srebrnu haljinu sa šljokicama i dubokim izrezom. Međutim, mnogima su za oko zapale i pufnaste bele papuče koje je nosila uz glamuroznu kombinaciju.

Uz snimak je kratko napisala: "Dve poslednje nervne ćelije".

Kako je navela, video je nastao u 05.48 ujutru, a mnogi su u komentarima priznali da bi voleli da budu toliko raspoloženi u to doba dana.

Rano ustajanje kao deo svakodnevice

Anica Lazić Foto: Printscreen/Instagram/anicalazicofficial

Anica je već navikla na buđenje oko četiri ujutru, što često deli i sa pratiocima na društvenim mrežama. Nekada otkrije kako izgleda kada je potpuno sređena, a nekada pokaže i onu drugu stranu.

Tako je jednom prilikom objavila snimak iz lifta – bez trunke šminke, u širokom kaputu i rolci – i kratko napisala: "Ustala u 4:58".

