Nakon brojnih dezinformacija koje su se pojavile na internetu, Ejmi Redford, ćerka slavnog glumca Roberta Redforda, oglasila se na Instagramu kako bi razjasnila situaciju i upozorila na štetu koju mogu naneti lažne vesti generisane veštačkom inteligencijom.

Dirljiva poruka porodice

U emotivnom obraćanju, Ejmi je istakla koliko joj znače poruke podrške koje porodica prima otkako je njen otac preminuo.

"Želim da vam zahvalim na ogromnoj ljubavi i podršci koja je stizala putem mejlova, poruka, društvenih mreža, pa čak i na moja vrata otkako je moj otac preminuo", napisala je Ejmi, dodajući da je duboko dirnuta brojnim sećanjima i počastima koje ljudi dele.

Dodala je i da joj smeta što AI aplikacije izmišljaju detalje o sahrani i kreiraju lažne poruke članova porodice. Prema njenim rečima, Robert Redford je želeo da bude ispraćen u krugu najbližih, dok će posebna komemoracija – namenjena prijateljima, kolegama i poštovaocima – biti organizovana naknadno.

Borba protiv lažnih informacija

Ejmi je naglasila da je porodica pogođena izmišljenim AI sadržajima.

"Aplikacije veštačke inteligencije objavile su više verzija sahrana, počasti i citata članova porodice koji su potpune izmišljotine", navela je.

Istakla je i da je posebno bolno kada se prikazuju iskrivljene slike njenog oca, koji više ne može da odgovori, kao i porodice koja prolazi kroz težak period:

"Prikazi mog oca, koji naravno ne može da se izjasni, kao i prikazi moje porodice koji nas ne predstavljaju u pozitivnom svetlu, posebno su bolni u ovako teškom periodu. Mi zajednički tugujemo i podržavamo jedni druge."

Prema njenim rečima, pripreme za javnu komemoraciju su tek u toku: "Svaka porodica treba da ima mogućnost da tuguje, predstavi osobu koju je izgubila i oda joj počast na način koji najbolje odgovara njihovim vrednostima i kulturi", napisala je.

Poruka o odgovornoj upotrebi AI

Iako priznaje da je veštačka inteligencija postala deo svakodnevice, Ejmi veruje da mora postojati veća odgovornost.

"Mnogo toga u AI svetu nastalo je s dobrim namerama. Samo pitam šta biste vi radili da ste mojoj situaciji? Neka vam to bude vodilja. Neka ljudska autentičnost živi, inspiriše i bude ono što nas spaja."

Smrt Roberta Redforda i reakcije najbližih

Robert Redford preminuo je u septembru u svom domu u Juti. Njegova portparolka, Sindi Berger, potvrdila je za „Njujork tajms“ da je glumac umro u snu, dok uzrok smrti nije otkriven. Slavni umetnik ostavio je iza sebe ćerke Ejmi i Šonu, suprugu Sibilu Zagars, sedmoro unučadi, kao i sećanje na sinove Džejmsa, preminulog 2020. godine, i Skota, koji je umro kao beba 1959.

Nakon njegovog odlaska, oglasili su se i članovi porodice i kolege. Njegov unuk Konor poslao je dedu emotivnu poruku, dok je glumica Džejn Fonda izjavila: "Jutros me jako pogodilo kada sam pročitala da Boba više nema. Ne mogu da prestanem da plačem. Mnogo mi je značio i bio je predivna osoba u svakom smislu. Oslikavao je Ameriku za koju se i dalje moramo boriti," rekla je za Us Weekly.

