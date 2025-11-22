Veštačkom inteligencijom napravili snimak sahrane Roberta Redforda: Oglasila se njegova ćerka "Kako bi vam bilo na mom mestu?"
Nakon brojnih dezinformacija koje su se pojavile na internetu, Ejmi Redford, ćerka slavnog glumca Roberta Redforda, oglasila se na Instagramu kako bi razjasnila situaciju i upozorila na štetu koju mogu naneti lažne vesti generisane veštačkom inteligencijom.
Dirljiva poruka porodice
U emotivnom obraćanju, Ejmi je istakla koliko joj znače poruke podrške koje porodica prima otkako je njen otac preminuo.
"Želim da vam zahvalim na ogromnoj ljubavi i podršci koja je stizala putem mejlova, poruka, društvenih mreža, pa čak i na moja vrata otkako je moj otac preminuo", napisala je Ejmi, dodajući da je duboko dirnuta brojnim sećanjima i počastima koje ljudi dele.
Dodala je i da joj smeta što AI aplikacije izmišljaju detalje o sahrani i kreiraju lažne poruke članova porodice. Prema njenim rečima, Robert Redford je želeo da bude ispraćen u krugu najbližih, dok će posebna komemoracija – namenjena prijateljima, kolegama i poštovaocima – biti organizovana naknadno.
Borba protiv lažnih informacija
Ejmi je naglasila da je porodica pogođena izmišljenim AI sadržajima.
"Aplikacije veštačke inteligencije objavile su više verzija sahrana, počasti i citata članova porodice koji su potpune izmišljotine", navela je.
Istakla je i da je posebno bolno kada se prikazuju iskrivljene slike njenog oca, koji više ne može da odgovori, kao i porodice koja prolazi kroz težak period:
"Prikazi mog oca, koji naravno ne može da se izjasni, kao i prikazi moje porodice koji nas ne predstavljaju u pozitivnom svetlu, posebno su bolni u ovako teškom periodu. Mi zajednički tugujemo i podržavamo jedni druge."
Prema njenim rečima, pripreme za javnu komemoraciju su tek u toku: "Svaka porodica treba da ima mogućnost da tuguje, predstavi osobu koju je izgubila i oda joj počast na način koji najbolje odgovara njihovim vrednostima i kulturi", napisala je.
Poruka o odgovornoj upotrebi AI
Iako priznaje da je veštačka inteligencija postala deo svakodnevice, Ejmi veruje da mora postojati veća odgovornost.
"Mnogo toga u AI svetu nastalo je s dobrim namerama. Samo pitam šta biste vi radili da ste mojoj situaciji? Neka vam to bude vodilja. Neka ljudska autentičnost živi, inspiriše i bude ono što nas spaja."
Smrt Roberta Redforda i reakcije najbližih
Robert Redford preminuo je u septembru u svom domu u Juti. Njegova portparolka, Sindi Berger, potvrdila je za „Njujork tajms“ da je glumac umro u snu, dok uzrok smrti nije otkriven. Slavni umetnik ostavio je iza sebe ćerke Ejmi i Šonu, suprugu Sibilu Zagars, sedmoro unučadi, kao i sećanje na sinove Džejmsa, preminulog 2020. godine, i Skota, koji je umro kao beba 1959.
Nakon njegovog odlaska, oglasili su se i članovi porodice i kolege. Njegov unuk Konor poslao je dedu emotivnu poruku, dok je glumica Džejn Fonda izjavila: "Jutros me jako pogodilo kada sam pročitala da Boba više nema. Ne mogu da prestanem da plačem. Mnogo mi je značio i bio je predivna osoba u svakom smislu. Oslikavao je Ameriku za koju se i dalje moramo boriti," rekla je za Us Weekly.
