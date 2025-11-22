a ona ni da čuje

Bračni rat između Deniz Ričards i njenog supruga Arona Fajpersa ulazi u dramatičnu fazu. Fajpers, od koga se glumica zvanično razvodi, tvrdi da se nalazi na ivici egzistencije i da je zbog finansijskih problema prinuđen da "od prijatelja traži novac za hranu".

"Preti mi izbacivanje, nemam auto ni telefon"

Kako prenose američki mediji, Aron Fajpers podneo je hitan zahtev sudu tražeći pomeranje saslušanja u postupku za alimentaciju, koje je prvobitno bilo zakazano za peti januar 2025. U sudskim dokumentima navodi da bi mogao da bude izbačen iz kuće "u bilo kom trenutku", jer duguje čak 125.000 dolara za kiriju i dodatnih 10.090 dolara za neplaćene komunalne obaveze.

"Nalazim se u realnoj opasnosti da završim na ulici, bez automobila i bez mobilnog telefona, ukoliko se saslušanje ne održi ranije i ako mi se ne omogući pristup novčanim sredstvima koja kontroliše Deniz", navodi Fajpers.

On tvrdi da se dugovi gomilaju iz dana u dan:

3.543 dolara za vodu (dug za ponovno priključenje)

13.000 dolara za gas

12.000 dolara za struju

1.400 dolara za odvoz otpada

1.200 dolara za specijalno uklanjanje smeća

Pored svih ovih troškova, Fajpers dodaje da duguje još 17.820 dolara za otplatu svog pikapa, kao i 1.960 dolara za skladišne jedinice. Njegova situacija dodatno se pogoršala jer se suočava i sa krivičnim prijavama za porodično nasilje nakon hapšenja 17. oktobra, pa tvrdi da mu je potrebno još 150.000 dolara za advokate i pravne troškove.

Optužbe, zabrane prilaska i potresna svedočenja

Predstavnik Arona Fajpersa nije odgovorio na molbe za komentar, dok je glumica nastavila da insistira na sudskoj zaštiti. Fajpers je uhapšen i optužen za dva krivična dela nanošenja povreda supružniku i dva krivična dela sprečavanja svedoka pretnjom ili silom, dok je glumica tokom pojavljivanja na sudu zahtevala produžetak privremene zabrane prilaska.

Nakon što je uplatio kauciju od 200.000 dolara, sudija Višeg suda u Los Anđelesu usvojio je zahtev Deniz Ričards i naložio Fajpersu da joj se ne približava na manje od 100 jardi do 7. novembra 2030. U svojoj potresnoj izjavi, glumica je tvrdila da joj je suprug tokom njihove veze naneo "najmanje tri potresa mozga". Pre toga joj je privremena zabrana prilaska odobrena 16. jula, nakon što je izjavila da ju je u jednoj svađi udario i napravio joj modricu oko oka.

Izvori bliski Fajpersu tada su negirali optužbe i tvrdili da je glumica "sama sebi nanela povredu dok je pila alkohol". On je u međuvremenu optužio Ričards da zloupotrebljava alkohol i lekove protiv bolova, što ona negira.

Kraj braka punog turbulencija

Deniz Ričards Foto: LIFETIME / Planet / Profimedia

Aron Fajpers zatražio je razvod od Deniz Ričards u julu, čime je otvoren niz tužbi, kontratužbi i optužbi koje sada dominiraju njihovim odnosom. Dok sudski postupak traje, javnost svedoči jednoj od najburnijih razvoda u Holivudu poslednjih godina, a obe strane iznose sve teže tvrdnje jedna protiv druge.

