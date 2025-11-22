Slušaj vest

Glumac Luka Raco danas se ženi sa koleginicom Ninom Mrđom sa kojom se upoznao na snimanju serije "Igra sudbine". Mladenci su organizovali intimnu proslavu, a svi su gledali u prelepu mladinu venčanicu.

Luka Raco je bio u elegantnom odelu i nije skidao osmeh sa lica dok je Nina blistala u uskoj beloj venčanici uz koju je odabrala efektne crvene detalje što je je celokupnom izgledu dalo posebnu draž i notu elegancije.

Oženio se Luka Raco Foto: Instagram

" Nina i ja smo se upoznali na setu, ljudi uglavnom kažu da ne vole da rade sa partnerom, a ja volim. Bude pozitivne kritike, ali nikada ne dođe do prezasićenja. Ako ima ljubavi, ne može doći do prezasićenja", govorio je glumac o svojoj izabranici.

