Glumac Luka Raco danas se ženi sa koleginicom Ninom Mrđom sa kojom se upoznao na snimanju serije "Igra sudbine". Mladenci su organizovali intimnu proslavu, a svi su gledali u prelepu mladinu venčanicu.

Luka Raco je bio u elegantnom odelu i nije skidao osmeh sa lica dok je Nina blistala u uskoj beloj venčanici uz koju je odabrala efektne crvene detalje što je je celokupnom izgledu dalo posebnu draž i notu elegancije.

