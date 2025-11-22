Slušaj vest

Glumac Luka Raco venčao se sa koleginicom Ninom Mrđom. Par se upoznao na setu tokom snimanja popularne serije "Igra sudbine". Nedavno je novopečeni mladoženja govorio i o roditeljstvu.

"Jedna od najvećih želja mi je da se ostvarim kao roditelj. Što se profesionalnog plana tiče, zasad sam zadovoljan gde se nalazim, ali uvek ima prostora za nove izazove i projekte. Gledam da sve ide svojim tokom i radujem se budućim prilikama. Porodica me podržava i razume prirodu mog posla i bez te podrške bilo bi mnogo teže", govorio je Luka za Alo.

Ovako je izgledalo venčanje Luke i Nine:

Nina Mrđa i Luka Raco partneri su i pred kamerama, a o privatnom životu retko govore.

"Nina i ja smo se upoznali radeći na seriji i brzo smo shvatili da delimo mnogo interesovanja i vrednosti. Zahvaljujući zajedničkom vremenu provedenom na setu, prirodno smo se zbližili", ispričao je Raco jednom prilikom.

Naš izvor prošle godine otkrio nam je kako je započela romansa između glumačkog para.

- Luka i Nina su osetili međusobnu hemiju čim su se upoznali na prvom zajedničkom snimanju serije "Igra sudbine". Prvo su to krili jedno od drugog, pustili su da sve ide spontano, jer su, pre svega, kolege i nisu želeli da brzopletim postupcima usled emocija pokvare poslovni odnos. Međutim, strast i hemija među njima su samo rasli. Njihov flert je otišao korak dalje, pa se par odlučio da uplovi u vezu - rekao je sagovornik Kurira svojevremeno.

Mladi i uspešni

Luka je diplomirao je na Beogradskoj bankarskoj akademiji na Odseku za bankarstvo i finansije, gde posle osnovnih studija završava i master studije. Godine 2012. proglašen je za mistera Srbije. Na svetskom izboru Mister internešenel osvojio je titulu najbolje stilizovanog muškarca. Prvu zapaženu ulogu ostvaruje u televizijskoj seriji "Sinđelići", gde tumači ulogu Riste. Usledile su role u filmu "Saga o tri nevina muškarca", seriji "Nemanjići - rađanje kraljevine". U saradnji s "Vulkan izdavaštvom" objavio je knjigu "Portret slikan rečima".

Nina takođe iza sebe već ima zavidnu karijeru u sportu i glumi. Nosilac je crnog pojasa u tekvondu i višestruka je prvakinja Srbije, završila je dva fakulteta, a bila je deo holivudskog hita "Novembarski čovek" s Pirsom Brosnanom. Prve korake u glumi napravila je u seriji i filmu "Ravna gora" Radoša Bajića.