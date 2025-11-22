Slušaj vest

Aleksandra Hrib, talentovana DJ iz Pančeva, preminula je u 31. godini nakon višegodišnje borbe sa teškom bolešću. Tužna vest potresla je domaću muzičku scenu.

Aleksandraje bila poznata po svom energičnom duhu, iskrenom osmehu iljubavi prema muzici. Tokom protekle tri godine borila se sa kancerom, a njeni prijatelji, umetnicii šira zajednica više puta su se organizovali kako bi joj pomogli u prikupljanju sredstava za lečenje.

Uprkos ogromnoj volji, snazi i podršci koju je dobijala od svih, Aleksandra je izgubila svoju bitku. Njeni priiatelikolege pamtiće je po autentičnoj energiiza DJ pulta, po inspiraciji koju je širila, ali i po neverovatnoj istrajnosti i veri u život - stoji u objavi.

Celo Pančevo je bilo uz Aleksandru, celo Pančevo je volelo Aleksandru.

(Kurir.rs/Telegraf)