Slušaj vest

Nataša Kozlan , ranije poznata kao Nataša Abram, prva Miss Slovenije, preminula je u 50. godini, objavio je voditelj Iztok Gartner na Facebooku .

Prema ranijim objavama,bivša misica se već neko vreme borila sa rakom.

Nataša Kozlan je pobedila na takmičenju 1992. godine, kada je imala svega 17 godina.

"Nataša nije bila samo prva Miss Slovenije, bila je jedno od onih lica koja ljudi ne zaboravljaju jer je svoju lepotu nosila s neverovatnom skromnošću. Bila je simbol vremena kada smo verovali da se u ovoj zemlji može stvoriti nešto novo, čisto i lepše. Istovremeno, bila je žena koja je, daleko od kamera i reflektora, živela tihim, toplim i srdačnim životom, s izvanrednom sposobnošću da podigne druge, čak i kada je i sama padala - napisao je Iztok Gartner, dodajući da se čak i kada joj je dijagnostikovan rak „borila kao lavica“.

Nataša je takođe bila prva Miss Slovenije koja je otišla na svetsko takmičenje, u Južnoj Africi. Pobednica iz 1991. godine, Teja Skarza, nije prisustvovala zbog komplikacija na aerodromu, piše slovenački portal delo.si.

(Kurir.rs/Telegraf)

Ne propustiteŽenaTanju je Holivud znao kao jugoslovensku bombu: Slikala se za Plejboj, zavodila moćnike, a onda iščezla sa lica zemlje
Tania Velia, Tanja Ivelija
ŽenaBivša misica se zamonašila sa 18 godina: Sad je svi znaju kao sestru Evu, a evo kako je izgledala pre nego što je otišla u manastir (FOTO)
Sestra Eva u akciji tokom verskih misija
Pop kulturaSrpkinja Dragana je bila dublerka Monike Beluči: Lumpovala s Robertom Kavalijem, a onda je nestala, evo čime se danas bavi
Dragana Atlija i Roberto Kavali
Pop kulturaPoginula osamnaestogodišnja misica: U teškoj saobraćajnoj nesreći sudarila se sa kamionom
2025-02-19 12_57_58-Miss Florida USA _ It is with profound sadness and a heavy heart that we share t copy.jpg

STARS EP556 Izvor: kurir tv