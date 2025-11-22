Bivša misica Nataša umrla je u 50. godini: Bila je jedna od najlepših žena regiona
Nataša Kozlan , ranije poznata kao Nataša Abram, prva Miss Slovenije, preminula je u 50. godini, objavio je voditelj Iztok Gartner na Facebooku .
Prema ranijim objavama,bivša misica se već neko vreme borila sa rakom.
Nataša Kozlan je pobedila na takmičenju 1992. godine, kada je imala svega 17 godina.
"Nataša nije bila samo prva Miss Slovenije, bila je jedno od onih lica koja ljudi ne zaboravljaju jer je svoju lepotu nosila s neverovatnom skromnošću. Bila je simbol vremena kada smo verovali da se u ovoj zemlji može stvoriti nešto novo, čisto i lepše. Istovremeno, bila je žena koja je, daleko od kamera i reflektora, živela tihim, toplim i srdačnim životom, s izvanrednom sposobnošću da podigne druge, čak i kada je i sama padala - napisao je Iztok Gartner, dodajući da se čak i kada joj je dijagnostikovan rak „borila kao lavica“.
Nataša je takođe bila prva Miss Slovenije koja je otišla na svetsko takmičenje, u Južnoj Africi. Pobednica iz 1991. godine, Teja Skarza, nije prisustvovala zbog komplikacija na aerodromu, piše slovenački portal delo.si.
(Kurir.rs/Telegraf)