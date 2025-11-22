"Nataša nije bila samo prva Miss Slovenije, bila je jedno od onih lica koja ljudi ne zaboravljaju jer je svoju lepotu nosila s neverovatnom skromnošću. Bila je simbol vremena kada smo verovali da se u ovoj zemlji može stvoriti nešto novo, čisto i lepše. Istovremeno, bila je žena koja je, daleko od kamera i reflektora, živela tihim, toplim i srdačnim životom, s izvanrednom sposobnošću da podigne druge, čak i kada je i sama padala - napisao je Iztok Gartner, dodajući da se čak i kada joj je dijagnostikovan rak „borila kao lavica“.