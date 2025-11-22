Slušaj vest

Tatiana Šlosberg, novinarka i unuka Džona F. Kenedija, objavila je u subotu da joj je dijagnostikovan terminalni karcinom, navodeći da joj je lekar saopštio kako ima manje od godinu dana života.

Ova autorka tekstova o ekologiji osvrnula se i na svog rođaka, Roberta F. Kenedija mlađeg, kritikujući uticaj koji su njegove politike kao sekretara za zdravstvo imale na njeno iskustvo sa bolešću.

U eseju objavljenom u New Yorkeru u subotu, 35-godišnja ćerka Karolajn Kenedi i Edvina Šlosberga otkrila je da boluje od akutne mijeloidne leukemije.

Tatiana Šlosberg Foto: Craig Barritt / Getty images / Profimedia

Šlosberg je za dijagnozu saznala ubrzo nakon što je u maju 2024. rodila svoje drugo dete sa suprugom Džordžom Morenom, i od tada je na terapiji.

“Nisam, nisam mogla da poverujem da pričaju o meni”, napisala je Šlosberg. “Dan ranije plivala sam kilometar u bazenu, trudna devet meseci. Nisam bila bolesna. Nisam se osećala bolesno. Bila sam zapravo jedna od najzdravijih osoba koje poznajem.”

Kasnije u eseju, dok opisuje svoje lečenje, Šlosberg kritikuje Kenedijeve poteze kao sekretara za zdravstvo. Oštro se usprotivila njegovim antivakserskim stavovima i odlukama da seku sredstva za medicinska istraživanja, naglašavajući koliko takve mere štete pacijentima poput nje.

“Dok sam sve veći deo svog života provodila uz lekare, medicinske sestre i istraživače koji se trude da poboljšaju živote drugih, gledala sam kako Babi (Bobby) ukida skoro pola milijarde dolara namenjenih istraživanju mRNA vakcina, tehnologije koja bi mogla da se koristi i protiv pojedinih vrsta raka”, napisala je.

Dodala je da je Kenedi “skresao milijarde u budžetu Nacionalnih instituta za zdravlje, najvećeg svetskog finansijera medicinskih istraživanja; i zapretio da će otpustiti panel medicinskih stručnjaka zaduženih za preporuke o preventivnim pregledima za otkrivanje raka”.

Šlosberg je navela i da su lekari u Univerzitetskom medicinskom centru NewYork-Presbyterian/Columbia, gde se leči, bili u neizvesnosti nakon što je Trampova administracija povukla federalno finansiranje ove ustanove.

“Odjednom, zdravstveni sistem na koji sam se oslanjala delovao je opterećeno, nestabilno”, napisala je Šlosberg. Univerzitet je kasnije postigao dogovor sa Trampovom administracijom, te je finansiranje vraćeno.

Svoju bolest Tatjana smešta u širi kontekst istorije tragičnih događaja koji prate Kenedijeve. Smrt njenog dede, predsednika Džona F. Kenedija. Smrt ujaka Džona Kenedija mlađeg u avionskoj nesreći 1999. godine. Smrt bake Žakline, koja je takođe preminula od raka 1994. godine.

"Ceo život sam se trudila da budem dobra i da ne uznemiravam svoju majku. A sada sam dodala još jednu tragediju u njen život i ne mogu ništa da uradim da to zaustavim" piše.