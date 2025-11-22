Slušaj vest

Vin Dizel je optužen za seksualno zlostavljanje u tužbi podnesenoj u Los Anđelesu 2023. godine. Asta Džonason tvrdila je da ju je glumac seksualno napao u jesen 2010. godine, tokom snimanja filma "Paklene ulice 5" u Atlanti. Sada su optužbe odbačene, a razlog je neverovatan.

Sudija je presudio da se kalifornijski zakon ne može primeniti na navodni incident koji se dogodio 2010. godine u Džordžiji.

Džonason je tužbu pokrenula 2023. godine, tvrdeći da ju je glumac napastovao u hotelskom apartmanu u Atlanti tokom snimanja filma. U tužbi je navela da ju je glumac pritisnuo uza zid i masturbirao pred njom.

Vin Dizel Foto: Xavier Collin/Image Press Agency / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Prema njenim tvrdnjama, Dizel ju je pozvao u svoj apartman, prisilio da legne na krevet, a nakon što je pokušala da pobegne, gurnuo ju je uz zid, pokušao joj skinuti donji veš i naterao je da dodirne njegov polni organ. Asta je takođe izjavila da joj je samo nekoliko sati nakon incidenta Dizelova sestra telefonski uručila otkaz, i to nakon samo devet dana rada.

Odluka temeljena na nadležnosti
Sudija Daniel M. Crauli prethodno je odbacio četiri od deset tačaka tužbe zbog zastarelosti, a u sredu je odbacio i preostalih šest zbog nedostatka nadležnosti.

"Neosporno je da se navodni seksualni napad dogodio u Atlanti", napisao je sudija u obrazloženju, dodajući da tužbeni zahtev "propada po sili zakona jer se pretpostavlja da kalifornijski statuti nemaju eksteritorijalni učinak, osim ako zakonodavno telo izričito ne navede drugačije prilikom usvajanja statuta."

Vin Dizel Foto: Profimedia

Ceo slučaj inače bi bio zastareo, no Asta se pozvala na Zakon o odgovornosti za seksualno zlostavljanje i zataškavanje, koji je 2022. u Kaliforniji omogućio oživljavanje određenih slučajeva seksualnog napada koji datiraju od 2009. godine. Sudija je, međutim, presudio da se zakon ne može prijenjivati izvan granica Kalifornije.

