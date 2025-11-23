Slušaj vest

"Upoznali smo se u Kataheni. To je izuzetno lep grad, pun neverovatno lepih ljudi. Ona je tamo stajala potpuno sama. Čim sam je ugledao, to je bio trenutni udar na srce. Video sam je i shvatio - to je to", prisetio se glumac svog prvog susreta sa ženom koja će mu kasnije postati supruga.

Iako se njenim roditeljima nije dopadao, vrlo brzo je osvojila njegovo srce — da bi ga kasnije i povredila. Njegova reakcija nakon prevare bila je novo iznenađenje za javnost.

Početak ljubavi i brak

Kolin Firt upoznao je Liviju Đuđoli 1995. godine, kada je on imao 35, a ona 25 godina. Pre toga je okončao šestogodišnju vezu sa glumicom Meg Tili, sa kojom ima sina Vilijama (35).

Livija je govorila da u tom momentu uopšte nije znala ko je Firt, jer je radila kao asistentkinja produkcije i nije pratila njegov rad. Ipak, kada joj je prišao, odmah je osetila privlačnost. Zbog njega je raskinula veridbu za koju su već bile u toku pripreme. Par se venčao 1997. godine.

Njena porodica nije bila oduševljena time što se udaje za "tužnog Engleza", kako su Firta opisivali, pa im je jednom odgovorio: "U Engleskoj me smatraju za jednog od najpoželjnijih neženja... i svi su mi se smejali".

Glumac je bio potpuno očaran Livijom, upoznavao ju je sa kolegama koji su je opisivali kao izuzetno prijatnu i dopadljivu, iako je publika nije naročito volella.

Porodični život

Bivši supružnici dobili su sina Luku 2002. godine, a 2005. i sina Matea. Firt je u javnosti često isticao koliko je posvećen svojoj supruzi, pa je tako govorio: "Bez obzira koliko je zaslepljujuće lepa moja partnerka na snimanju, ili bez obzira kako me gledala, ona ne može da se uporedi sa mojom ženom. Livija je za mene najlepša žena na svetu".

Skandal sa progoniteljem i otkrivanje veze

Kolin Firt i njegova bivša supruga Livija Đuđoli Foto: Profimedia

U jednom trenutku par je objavio da su na meti čoveka po imenu Mark Brankač, koji je glumcu slao poruke i pisma kompromitujuće sadržine. Međutim, uskoro je postalo jasno da se Mark i Livija veoma dobro poznaju. Brankač se žalio što mu je policija oduzela računar i tvrdio da nije želeo da uznemirava glumca, već da mu je slao imejlove jer ga je Livija ostavila nakon njihove jednogodišnje romanse.

Rekao je da se sa njom druži još iz detinjstva i da su se ponovo sreli u njenom domu u Italiji, gde je živela sa Firtom. Ispričao je i detalje njihove tajne veze uz tvrdnju: "Stalno je putovala zbog posla i to je bila savršena maska za našu vezu. Rekla bi mužu da ide na poslovni put, a dolazila je da me vidi. Zajedno smo bili u Njujorku, Islandu, Rio de Žaneiru. Ona kaže da je to bila avantura, a ja kažem da smo bili duboko zaljubljeni. Za tih 11 meseci koliko smo bili zajedno, nakupio sam u telefonu veliki broj zajedničkih fotografija, njenih poruka, priznanja, snimaka".

Pokušaj da spasu brak i konačan kraj

Kolin Firt i njegova bivša supruga Livija Đuđoli Foto: Profimedia

Iako je skandal izbio u javnost, Firt je tada odlučio da se ne razvede i prestao je da javno govori o supruzi. Ljubavniku je, međutim, poslao poruku punu emocija: "Zbog tebe patim, ali znam da i ti patiš, baš kao i ja".

Na kraju, ipak nisu uspeli da prevaziđu sve probleme. Godine 2019. zvanično su saopštili: "Kolin i Livija Firt se razvode. Oni će održavati prijateljstvo u ime ljubavi prema sinovima. Traže da se poštuje njihova privatnost. Neće biti više komentara".

