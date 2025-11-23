Slušaj vest

Meksikanka Fatima Boš okrunjena je titulom Mis Univerzuma 2025, a njena pobeda izazvala je posebno interesovanje javnosti zbog ranijeg sukoba sa direktorom takmičenja, Navatom Itsaragrisilom. Upravo zato, njihov prvi susret nakon proglašenja pobednice bio je pod budnim okom kamera i gledalaca širom sveta.

Nelagodan prvi susret

Nakon što je Fatima proglašena novom Mis Univerzuma, mnogi su sa nestrpljenjem očekivali kako će izgledati njen prvi kontakt sa čelnim čovekom organizacije. U kratkom razgovoru na bini, koji se brzo proširio društvenim mrežama, Itsaragrisil joj je čestitao, ali su mnogi primetili da je atmosfera bila rezervisana i blago napeta.

Iako je pozdrav bio formalan i pristojan, korisnici društvenih mreža komentarisali su da se osetila neprijatnost. „Vidi se da se suzdržavaju“, „Ovo je presmešno!“, „Navat se smeje kao da ništa nije bilo“ i „Volim da gledam kako se pretvaraju da su srećni“, samo su neke od reakcija publike.

Šta je prethodilo sukobu?

Podsetimo, sukob između nove misice i direktora započeo je tokom samog takmičenja, kada je Itsaragrisil verbalno napao Boš, nazvavši je „glupačom“. Incident se dogodio nakon što je bila izdvojena iz grupe jer nije snimila video za društvene mreže, pravdajući se da prvo mora da se konsultuje sa meksičkom direkcijom. Na sastanku koji je usledio, Itsaragrisil je naložio obezbeđenju da je udalji.

Njegov gest izazvao je revolt ostalih takmičarki, koje su, u znak solidarnosti sa tada 25-godišnjom Fatimom, napustile prostoriju zajedno sa tada aktuelnom Mis Univerzuma, Viktorijom Kjer Tejlvig iz Danske. Itsaragrisil se kasnije javno, kroz suze, izvinio zbog svog ponašanja.

Navat Itsaragrisil, inače tajlandski biznismen, predsednik je Mis Grand Internalšnala i potpredsednik za Aziju i Okeaniju u okviru organizacije Mis Univerzuma.

Ko je Fatima?

U galeriji pogledajte fotografije Fatime Boš:

1/5 Vidi galeriju Fatima Boš, pobednica Mis Univerzuma 2025 Foto: Lillian SUWANRUMPHA / AFP / Profimedia

Fatima Boš, koja je ponela titulu Mis Univerzuma 2025, bila je i pre finala jedna od glavnih favoritkinja prema kladionicama. Ona je meksička manekenka i kraljica lepote iz Tabaska. U svet izbora lepote ušla je 2018. godine, a krunu Mis Univerzuma Meksika 2025. osvojila je nakon pobede na takmičenju Mis Univerzuma Tabasko.

Često je govorila o tome da je tokom školovanja bila izložena maltretiranju zbog disleksije i poremećaja hiperaktivnosti kod odraslih. Studirala je modni dizajn na Univerzidad Iberoamerikana u Meksiku (Universidad Iberoamericana).

Od trenutka kada je osvojila prestižnu titulu, broj njenih pratilaca porastao je na više od 2.9 miliona na Instagramu i preko 1.2 miliona na TikToku. Po dolasku na Tajland, veoma brzo je postala jedna od najzapaženijih takmičarki. Mediji su je povremeno povezivali sa fudbalerom Kevinom Alvaresom, iako nikada nije potvrđeno da su bili u vezi.

