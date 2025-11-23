Slušaj vest

Iako se skoro pa nikada odlučuje za provokativnije sadržaje na društvenim mrežama,Nina Mrđa – koju je Luka Racooženio juče, na svom Instagram profilu ima video snimak koji je izazvao mnogo prijatnih reakcija.

Na pomenutom videu pozira u narandžastom kupaćem kostimu, ističući fit figuru, ravan stomak i nenametljivu prirodnu lepotu. Iako ne spada u osobe koje često objavljuju ovakve sadržaje, snimak se brzo proširio i izazvao komentare.

Reakcije pratilaca

Nina je osvojila brojne komplimente, a mnogi su naglasili da odiše jednostavnošću i prirodnim šarmom. Pratioci su primetili i koliko skladno deluje njen odnos sa Lukom, te da par ne skriva sreću otkako je ozvaničio vezu.

Podsetimo, Luka i Nina upoznali su se tokom snimanja serije Igra sudbine. Luka je tada izjavio: "Nina i ja smo se upoznali na setu, ljudi uglavnom kažu da ne vole da rade sa partnerom, a ja volim. Bude pozitivne kritike, ali nikada ne dođe do prezasićenja. Ako ima ljubavi, ne može doći do prezasićenja".

Venčanje u intimnoj atmosferi

Juče je par i zvanično stupio u brak. Na društvenim mrežama pojavio se snimak sa njihove skromne i emotivne proslave. Luka Raco bio je elegantno odeven, sa osmehom koji nije skidao, dok je Nina zablistala u uskoj beloj venčanici sa crvenim detaljima, odišući jednostavnom, raskošnom lepotom.

