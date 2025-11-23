Slušaj vest

Dolazak Naomi Kembel na trku Formule 1 u Las Vegasu nije iznenadio njene obožavaoce, jer slavna manekenka već godinama posećuje velika sportska dešavanja, posebno ona povezana sa njenim bivšim verenikom koji i dalje ima značajnu ulogu u svetu F1.

Modno izdanje koje je privuklo pažnju

Naomi Kembel (55) još jednom je pokazala zašto je status modne ikone zaslužila. Na događaj je stigla u kaputu sa animal printom, dok je ispod nosila kožni kombinezon u hit boji sezone — braon nijansi. Kombinaciju je upotpunila visokim elegantnim čizmama, čime je potvrdila da ume da iznese i najzahtevnije modne komade.

Naomi Kembel na trci Formule 1 Foto: IPA, Independent Photo Agency / Alamy / Profimedia

Nošenje kože "od glave do pete" često predstavlja modni rizik, ali Naomi je i ovoga puta uspela da ga pretvori u pun pogodak.

Susreti sa poznatima u Las Vegasu

Na događaj je došla u pratnji stiliste Loa Roča, a tokom dana srela se sa Majklom Daglasom, Ketrin Zitom-Džouns, njihovim sinom Dilanom i glumicom Sintijom Erivo. Posebnu pažnju privukao je njen susret sa Flavijom Brijatoreom.

Flavio Brijatore i veza koja je obeležila jedno vreme

Brijatore, čuveni italijanski biznismen i dugogodišnji šef timova Benetton i Renault, slavan je po uspešnoj F1 karijeri u kojoj je radio sa Mihaelom Šumaherom i Fernandom Alonsom. Danas je savetnik tima Alpine. Naomi i Brijatore bili su u vezi od 1998. do 2003. godine, uz česte prekide. Iako su bili vereni, ona je prekinula veridbu.

Naomi Kembel, Flavio Briatore na trci Formule 1 Foto: XPB Images, XPB Images Ltd / Alamy / Profimedia

"Ako očekujete da ću u kuhinji kuvati doručak u visokim petama i izgledati kao da sam upravo izašla iz modnog časopisa, to se neće dogoditi", rekla je jednom prilikom za Marie Claire.

Kako je često isticala, odbijala je ulogu "trofejne supruge". Uprkos raskidu, ostali su u prijateljskim odnosima, a Brijatorea i danas naziva svojim mentorom.

Ljubavni život Naomi Kembel

Poznata manekenka bila je verena i sa Adamom Kejltonom, basistom grupe U2, a kroz godine povezivana je sa brojnim poznatim muškarcima, među kojima su glumac Džerard Batler, muzičar Lijam Pejn i reper Skepta.

Jedna od njenih najpoznatijih veza bila je sa ruskim milijarderom Vladislavom Doroninom. Posle sedam godina od raskida, Doronin ju je tužio tvrdeći da nije vratila novac i lične stvari u vrednosti od oko tri miliona dolara. Njihova romansa trajala je od 2008. do 2013. godine.

Brijatoreova porodična priča

Naomi Kembel, Flavio Briatore na trci Formule 1 Foto: XPB Images, XPB Images Ltd / Alamy / Profimedia

Brijatore (70) ima ćerku Leni sa nemačkom manekenkom Hajdi Klum. U početku je odbijao da prizna očinstvo, pa je devojčicu odgajao pevač Sil, tadašnji muž Hajdi Klum. Tek godinama kasnije Brijatore je prihvatio Leni kao svoju ćerku i danas imaju dobar odnos.

Poznata je i njegova neuobičajena dinamika sa bivšom suprugom Elizabetom Gregoraci — iako su se razveli, i dalje se često pojavljuju zajedno i deluju kao par, što redovno privlači pažnju javnosti.

