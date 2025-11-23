Slušaj vest

Pevačica Bijonse je dokazala da ne morate voziti automobil da biste bili u centru pažnje, pojavivši se na F1 Grand Prixu u spektakularnom punom trkačkom odelu.

Ulazak koji oduzima dah

Na snimcima koji kruže društvenim mrežama u subotu, pevačica je nosila komplet kožne jakne i pantalona, koji su posebno pravljeni za trke. Ovaj komplet ima crne i crvene detalje, dok je stizala ruku pod ruku sa suprugom Džej Zijem.

Odelo je imalo zapanjujući zlatni kristalni Lui Viton logo u predelu grudi. Međutim, došla je gotovo do grla zakopčana, ali se vrlo ubrzo njena jakna otvarala sama i pokazala bujan dekolte. Bijonse je zaokružila smeli izgled crnim štiklama, crvenim rukavicama bez prstiju i aviator sunčanim naočarima.

U jednom trenutku, 44-godišnja zvezda nosila je crni kaput dok su kamere beležile njen grandiozni ulazak na događaj. Nije propustila nijedan detalj - fotografisana je i sa crnom kacigom, a na drugim slikama pozirala je sa belom šljokičastom kacigom prekrivenom logotipima sponzora. Nije ispustila priliku i da isproba sedište trkačkog automobila.

Fanovi oduševljeni

Obožavaoci u komentarima bili su oduševljeni što vide Bijonse na ovom glamuroznom događaju.

"Rok zvezda je ušla u chat", "Telo, stajling, SVE", "Obožavamo konceptualnu kraljicu," "Pogledala sam ovaj video oko 100 puta", "Izgleda kao savršenstvo", neki su od komentara u nizu.

Zvezdani F1 događaj u Las Vegasu

Bijonse i njen suprug, 55-godišnji reper, deo su impresivne postave zvezda na F1 u Sin City-ju – Ben Aflek, Sintija Erivo, Majkl Daglas i Ketrin Zita Džons takođe su primećeni na Grand Prixu. Tokom nastupa na događaju u petak, reper MGK je napravio drsku izjavu poredeći sebe sa trkačkim automobilom:

"I da znate, nisam mnogo daleko od F1 trkača kada sam u spavaćoj sobi, jer sam vrlo brz i treba mi puno vremena da stignem do cilja," rekao je publici, prenosi Daily Mail.

