Ovogodišnji izbor za Mis Univerzuma završio se u atmosferi skandala, a kruna dodeljena Fatimi Boš izazvala je niz reakcija i optužbi za nameštanje. Samo finale bilo je praćeno brojnim aferama, pa je kontroverzna pobeda Meksikanke dodatno zapalila javnost.

Reakcija Fatime Boš nakon proglašenja

Nakon što je proglašena pobednicom, Fatima Boš zahvalila se višoj sili, naglašavajući da njena pobeda nije mogla biti sprečena.

"Danas sam ponovno potvrdila da ono što je Bog odredio za vas, ni zavist ne zaustavlja, ni sudbina ne pokvari, ni sreća ne menja. Živeo kralj Isus", napisala je na Instagramu, podsećajući da je samo dve nedelje pre finala doživela javno poniženje.

Ubrzo nakon toga objavila je fotografiju uz komentar "Prvi dan na poslu", dok su joj se ispod objave nizali komplimenti, ali i kritike. Na društvenim mrežama deo publike tvrdi da "nije zaslužila krunu" i ide toliko daleko da je vređa, nazivajući je "Fatimom" i poredeći je sa muškarcima.

Optužbe za nameštanje i veliki skandal

Sumnje u regularnost takmičenja počele su mnogo pre finalne večeri. Prvi ozbiljan incident dogodio se kada je izvršni direktor izbora, Navat Itsaragrisil, pred kamerama nazvao Fatimu "glupom" jer je odbila snimanje promotivnog videa dok se ne konsultuje sa svojim timom. Ona mu je tada odgovorila: "Imam svoj glas. Ne poštujete me kao ženu."

Kasnije je u intervjuu izjavila:

"Vaš direktor nema poštovanja prema meni. Nazvao me glupom jer ima problema s organizacijom. Mislim da to nije fer, jer sam ovde. Sve radim kako treba. Ne petljam se ni sa kim. Samo pokušavam da budem ljubazna. Mislim da svet treba ovo da vidi jer smo osnažene žene, a ovo je platforma za naš glas."

Mnoge takmičarke stale su uz nju, a njen sukob sa direktorom postao je simbol borbe za poštovanje žena u industriji lepote.

Suočen sa kritikama, Itsaragrisil se izvinio: "Ako se neko oseća loše, neprijatno, povređeno, izvinjavam se svima. Ja sam samo čovek, nisam želeo da uradim bilo šta loše."

Nakon toga oglasio se i predsednik organizacije, Raul Roha, poručivši da će Itsaragrisilovo dalje učešće biti „ograničeno“:

"Neću dopustiti da se krše vrednosti poštovanja i dostojanstva žena... Ogorčen sam na Navata zbog javne agresije protiv Fatime Boš."

Povlačenje sudije i tvrdnje o sukobu interesa

Dodatno ulje na vatru dolilo je povlačenje kompozitora Omara Harfouha iz žirija, nekoliko dana pred finale. On je tvrdio da je top 30 izabran ne od ovlašćenih osam sudija, već od "improvizovanog žirija". Prema njegovim rečima, postoje ozbiljni sukobi interesa.

Uoči finala izjavio je: "Njena pobeda je lažna, 24 sata pre finala sam rekao da će Mis Meksika pobediti jer vlasnik Mis Univerzuma Raul Roha sarađuje s Fatiminim ocem. Roha i njegov sin su me u Dubaiju nagovarali da glasam za Fatimu Boš jer im je potrebna njena pobeda jer će to biti dobro za naš posao."

Sve glasniji glasovi javnosti

Dok njeni pratioci slave pobedu, jedan deo publike smatra da je trijumf Meksikanke unapred određen. Iako neka mišljenja proizlaze iz subjektivnih procena lepote, optužbe za politički pritisak, pogodovanje i privatne interese daleko su ozbiljnije i nastavile su da bacaju senku na ugled takmičenja.

Skandal oko Fatime Boš tako postaje jedan od najpolemičnijih momenata u istoriji izbora za Mis Univerzuma.

