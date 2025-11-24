Slušaj vest

Lidija Vukićević jedna je od naših najpoznatijih glumica, a kako je istakla zbog atraktivnog izgleda uglavnom su joj nuđenje uloge zavodnica. Glumica je istakla da joj se iskrenost i direktnost često nisu isplatili, te da je godinama bila bez posla.

Lidija je objasnila da nema problem sa tim da se skine pred kamerama, ali samo kada to njena uloga opravdava, a ne kako bi podigla popularnost projektu.

- Nažalost, veoma sam striktna i istinu govorim ljudima u lice. To me jeste koštalo kako u prijateljstvima, tako i u poslu. Na primer, ja odmah kažem reditelju šta neću da radim. Ne znam zašto me skeniraju dok još ni ugovor nisam potpisala, šta sam ja, roba?! Bila sam veoma buntovna od svojih početaka i to me je koštalo mnogo uloga. Na primer, serija Vuk Karadžić. Iščitala sam svu literaturu, trebali je da igram u toj seriji, urađen je kostim i na kraju nisam igrala jer sam bila direktna i rekla da to što su zamislili ne opravdava ulogu koju igram. Ja ne kažem da glumica ne treba da se skine. Naravno da treba. Ja ne prodajem paradajz na pijaci, pa sad kao neću da se skinem. Treba, ali kada lik ima opravdanje za to jer se u tom slučaju to ne gleda kao pornografija, već je to sastavni deo lika. Ali ako se ide na to da se glumica skine i stavi na plakat ne bi li se publika privukla i dobili što više novca na tom filmu, e onda taj film sa mnom ne može da se radi - rekla je jednom prilikom glumica za "Blic" i dodala:

Lidija Vukičević Foto: Kurir Televizija

- Novac me nikada previše nije zanimao. Mislim da je umeće raspolaganjem novca mnogo značajnije, postoje ljudi koji imaju ogroman novac, a i dalje su manekeni za jad. Ne umeju da žive život. Može da bude i neka najveća birtija, ali da sedi nas petoro da nam bude fenomenalno i da se bolje provedem nego da odem u Kan i sedim sa ne znam ni ja kim. Zbog toga verovatno ne pripadam današnjem načinu života, ali neću se menjati. Bila sam naravno u situaciji i da imam manje novca, ali da ljudi ne primete. Ja sam uvek u situaciji da niko ništa ne primeti, takav sam tip. Emotivna sam, ali me treba nekada podsetiti da plačem. Ne treba rasipati emocije, patiti i gubiti u glupostima. Zna se šta boli, boli odlazak roditelja i bliskih osoba. Čujem da ljudi često govore da su u depresiji. Prvo, ko je u depresiji, nikada ne govori da je u depresiji. On tu svoju depresiju živi, a to je jako teško.

"10 godina nisam nigde radila"

Lidija se tada prisetila i teškog perioda, kada nakon razvoda nije imala posla.

Lidija Vukičević Foto: Privatna Arhiva

- Bilo je perioda kada nisam radila po 10 godina kada sam došla iz inostranstva. Niko me nije zvao da radim, nisu mnogi znali da sam se vratila u Srbiju. Ja sam se snašla. Otvorila sam svoju školu glume, napisala monodramu, pa sam i to probala. Sama sebi sam otvorila vrata. Sada radim i film "Žikina dinastija", i radim na seriji jednoj koja uskoro počinje da se snima, a na premijeru predstave u kojoj pevam ću vas uskoro pozvati.

