Slušaj vest

Prošlo je više od četrdeset godina otkako je telo glumice Natali Vud pronađeno u vodi nedaleko od ostrva Santa Katalina.

Iako je slučaj zatvoren davno, priča o njenoj smrti i dalje intrigira holivudske istoričare i ljubitelje nerešenih zagonetki. Javnost i danas veruje da bi Robert Vagner, njen tadašnji suprug, mogao biti ključna osoba koja zna šta se uistinu dogodilo te noći.

Vagnerovo zdravstveno stanje i navodne nove informacije

Prema navodima izvora za Radar Online, 95-godišnji Vagner suočava se sa ozbiljnim zdravstvenim problemima i sve više razmišlja o tome da progovori pre nego što bude prekasno.

U galeriji pogledajte fotografije Natali Vud i Roberta Vagnera:

1/6 Vidi galeriju Natali Vud i Robert Vagner Foto: Profimedia

"Tragedija je u pitanju, s obzirom na to da je bio velika zvezda u svoje vreme, ali Natalina smrt verovatno će biti ono po čemu će ga ljudi pamtiti ako ne raščisti sve", kaže insajder.

Ipak, isti izvor naglašava da to ne znači da će Vagner "priznati ubistvo", već da bi mogao izneti detalje koji nikada nisu postali javni. Godinama se šuška da postoje informacije koje nikada nisu zvanično objavljene, a pojedinci tvrde da se prava istina i dalje skriva u senkama Holivuda.

Svedoci i stare optužbe

Jedan od očevidaca koji je te noći bio u blizini tvrdio je da se svađa jasno čula: "Svi koji su mogli da čuju, mogli su da čuju njihov sukob... Muškarac i žena su vrištali jedno na drugo… bilo je brutalno", ispričao je.

Natali Vud u ulozi Džipsi Rouz Li Foto: SNAP / Shutterstock Editorial / Profimedia

Dodatnu misteriju unosi i Denis Davern, kapetan jahte sa koje je Vud nestala, tvrdeći da su ga kasnije nadzirale Vagnerove "bezbednosne ekipe" svaki put kada bi pokušao da javno govori o događaju.

Ponovno otvaranje slučaja i nove sumnje

Godine 2012. zvanični izveštaj o smrti izmenjen je tako da sadrži formulaciju "misteriozne okolnosti", što je ponovo skrenulo pažnju na nerazjašnjene delove slučaja. Ubrzo su se pojavile glasine da je Vud te noći možda zatekla Vagnera i Kristofera Vokena u situaciji koja je izazvala žestoku raspravu. Voken je decembra 2014. ponovo dao iskaz, ali je, prema tvrdnjama insajdera, policiji dostavio iste informacije kao ranije, bez novih saznanja.

Hoće li Vagner progovoriti?

U galeriji pogledajte fotografije Natali Vud:

1/7 Vidi galeriju Natali Vud Foto: Warner Bros. Pictures / Christophel Collection / Profimedia, Profimedia

Iako se o mogućem "otkriću istine" šuška već neko vreme, Robert Vagner se nije javno oglasio. To ne iznenađuje, budući da se poslednjih 44 godina držao po strani i izbegavao svaki komentar o tragičnoj smrti supruge.

Ipak, oni koji ga dobro poznaju smatraju da kao dugogodišnja legenda Holivuda možda oseća potrebu da pre kraja života ostavi poslednji, dramatičan obrt—onaj koji bi mogao razjasniti misteriju koja decenijama fascinira svet.

Pogledajte video: Čuvena holivudska glumica posetila Zlatibor