Brazilska lepotica Adrijana Lima već godinama je nerazdvojna prijateljica sa Anom Antić, ćerkom pokojog sportskog velikana Radomira Antića.

Koliko poštuje porodicu Antić bivša srpska snajka još jednom je javno pokazala na svom Instagram profilu:

"Tako sam počastvovana što sam upoznala tvog oca, tako sam počastvovana što sam tvoja prijateljica. Hvala za inspiraciju., Volim vas sve", napisala je na Instagramu uz objavu na kojoj Ana govori o svom pokojom ocu vrsnom fudbaleru i fudbalskom treneru.

Radomir je preminuo 6. aprila 2020. godine u 71. godini.

Ana i Radomir Antić Foto: Pritnscreen/Instagram

Prijateljstvo Ane i Adrijane

Iako žive na različitim kontinentima Ana u Španiji, a Adrijana u SAD-u, njihova povezanost ostaje snažna i postojana. Često zajedno putuju, a gde god se pojave, izazivaju pažnju svojom energijom i stilom.

- Uvek ima dobar savet, a vreme i putovanja sa njom pune me pozitivnom energijom. Uvek je spremna da podeli nove trendove – bilo da je reč o šminki, fitnesu, hrani ili modi, rekla je Ana o Adrijani.

Njihov odnos Ana opisuje kao sestrinski – pun razumevanja, poverenja i bezuslovne podrške.

Ana Antic
Ana Antic Foto: Instagram

Ko je Ana Antić?
Ana Antić je ćerka legendarnog fudbalskog trenera Radomira Antića, koji je rođen u Žitištu, a detinjstvo proveo u Užicu. Ova dva grada s ponosom čuvaju sećanje na Radomira, a sada jednako ponosno ističu uspeh njegove ćerke, koja je izgradila zavidnu karijeru u svetu mode.

Kao stilistkinja, Ana je sarađivala sa brojnim svetskim zvezdama, među kojima su Kajli Minog, Bar Rafaeli i Viktorija Bekam.

- Bavim se modom petnaest godina i najviše uživam u stilizovanju. Kad vidim da je neko zadovoljan u onome što sam osmislila, srce mi je puno, rekla je u intervjuu za „Ženu“.

