Kontroverzna pevačica Dua Lipa imala je nastup u Brazilu a vreme koje je tamo provela iskoristila je i kako bi uživala u suncu te odmah uskočila u bikini.

Nakon kadrova sa nastupa, pevačica je podelila i još neke fotografije koje su oduševile njene fanove, posebno muškarce. U minijaturnom bikiniju pozirala je pred objektivom fotoaparata, a jedan od kadrova završio je na njenom međunožju te je ona i tu fotografiju objavila na društvenim mrežama.

Dua Lupa u minijaturnom bikiniju:

Skandal na koncertu

Pevačica Dua Lipa nedavno je održala koncert u Los Anđelesu, gde je zabeležen neprijatan trenutak tokom njenog susreta sa publikom. Iako je želela da se približi fanovima i sa nekima čak i fotografisala, jedan muškarac iz publike svojim potezom pokvario je taj momenat.

Dua je tokom nastupa prišla prvom redu i zagrlila jednog obožavaoca. U početku je sve delovalo prijateljski, a onda je muškarac stavio ruku na njena leđa, a je zatim ruku spustio niže, prema njenoj zadnjici. Na svu sreću, njeni obezbeđenje je brzo reagovalo odmah su makli njegovu ruku i zaštitili pevačicu.

Video incidenta ubrzo se proširio društvenim mrežama i postao viralan, izazvavši lavinu negativnih komentara na račun ponašanja muškarca.

"Od ovoga mi se doslovno okrene želudac… Dua se samo pokušava približiti fanovima, a neki to shvate na najgori mogući način. Mrzim takve ljude", napisala je korisnica koja je prva podelila snimak na platformi X (bivši Tviter).

Komentari su nastavili da se nižu: "Mrzim ovakve čudake", "Kako odvratan muškarac", "Slavne osobe se ne mogu fizički približiti obožavaocima bez rizika od fizičkog ili seksualnog uznemiravanja. Ovo je stvarno uznemirujuće", "Ovo je zastrašujuće i bez poštovanja".