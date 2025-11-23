Milan Vasić ženi spustio slušalicu kad mu je rekla da je trudna: Glumac plakao kao kiša (VIDEO)
Milan Vasić u julu ove godine postao je otac dečaka kome su on i njegova supruga Maja dali ime Despot. Od tada glumac više ne skriva sreću i deli svaki segment roditeljstva sa svojim fanovima. Sada je otkrio kako je reagovao kada je saznao da će dobiti bebu.
"Na današnji dan 2024 mi je supruga javila da je trudna, pa evo kako sam reagovao! S obzirom da sam odmah počeo da plačem od sreće, nisam mogao ništa da joj odgovorim i spustio joj slušalicu. Pita je majka “šta kaže zet”, a Maja joj kaže “spustio mi slušalicu" Ali znala je da ću plakati i shvatila je šta sam uradio.Pozvao sam je odmah i samo nastavio da plačem. Bogu smo zahvalni na Despotu", napisao je Milan Vasić, a kako je sve izgledalo pogledajte u videu koji se nalazi u okviru teksta:
Milan Vasić oženio se u aprilu ove godine, a lepe vesti je tada objavio na svom Instagramu. Glumac je od supruge stariji 18 godina a ona ne voli da se eksponira u javnosti.
Venčanje daleko od očiju javnosti
Milan Vasić i njegova supruga Maja su venčanje obavili daleko od očiju javnosti. Milanova supruga je od njega mlađa 18 godina, a venčali su se u glumčevom rodnom kraju, na Kosovu i Metohiji.