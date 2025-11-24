Slušaj vest

Poznati Tiktoker Mića Ašćerić izneo je na svom profilu potresne detalje o smrti svog oca, koja se desila pre 16 godina. Mićin otac je preminuo od posledica svinjskog gripa, koji je tada vladao Srbijom.

- Objavio sam da mi je umro otac pre 16 godina, a onda sam dobio gomilu pitanja od čega je umro. Ja sam o tome pričao više puta. Moj tata je umro od svinjskog gripa, tako što se razboleo niotkuda i nikada nije bio bolestan, nije imao nikakve pridružene bolesti, a tada je bila epidemija svinjskog gripa. On je druga ili treća osoba koja je umrla od svinjskog gripa u Srbiji u tom trenutku, znam da je čak bio i u novinama mali isečak - počeo je Mića Ašćerić.

- On je umro tako što je dobio svinjski grip, upalu pluća virusnu i onda je taj virus uništio sve te površinske ćelije i onda su bakterije tu prodrle, pa je dobio sekundarnu bakterijsku infekciju i onda je došlo do sepse, više organa mu je otkazalo i onda je umro. To se možda sve desilo od kad je otišao u bolnicu posle sedam dana. Imao je temperaturu 41 i tako je išao na posao, niko nije mogao da ga ubedi, vukli smo ga svi, pa i ja.

- Način na koji sam ja to sve saznao je bio strašan. Po mene su došli u školu i kada sam došao kući video sam mnogo ljudi ispred, znao sam odmah šta je i krenuo sam da plačem.

Zbog Mićinih mesečnih troškova nastao haos na mrežama

Podsetimo, Mića Aščerić je inače i student medicine u Beogradu, a pre par godina napravio je pravu pometnju na društvenim mrežama svojim izjavama o troškovima.

Cifre koje je Mića naveo u svom videu izazvale su burne reakcije i oprečna mišljenja.

- Stan plaćam samo 300 evra mesečno, za Beograd sada malo. Za namirnice i tako te potrepštine oko kuće, dajem 5 - 6.000 svake nedelje (mesečno ukupno oko 25.000). Na taksi dajem oko 100 evra mesečno, nažalost, tako se potrafi, cene goriva su porasle.

- Na kafe i tako te moje troškove, ne znam koliko dajem, pošto ja ne izlazim često iz kuće, sigurno ne puno. Otprilike jedan dan kada sam u bibllioteci, potrošim oko 500-600 dinara (mesečno zbirno oko 30.000 dinara, uz izlaske).

- Račune za stan plaćam takođe jako malo, oko 70 evra maksimum. Međutim, porez i zdravstveno osiguranje, plaćam oko 27.000 mesečno. Gardarobu i to uopšte ne računam, jer ne znam koliko na to trošim - priča Mića i dodaje:

- Pretplatu za telefon oko 20 evra. Šišanje svaki mesec, isto oko 20 evra. Prve godine sam trošio oko 200 evra mesečno, i tako je kako je - naveo je Mića u snimku tada.

(Kurir.rs/ Blic)

