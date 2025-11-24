Slušaj vest

Čuveni Brus Li preminuo je 20. jula 1973 godine, a gotobo pedeset godina nakon njegove misteriozne smrti, lekari su otkrili pravi uzrok i to objavili 2022. godine. Bila je to vest koja je uzdrmala planetu.

Obdukcija je u to vreme pokazala da je Brus preminuo od oticanja mozga, za šta su lekari okrivili uzimanje leka protiv bolova.

Njegova prerana smrt podstakla je glasine da su ga možda ubili kineski gangsteri, da ga je otrovala ljubomorna ljubavnica ili da je bio žrtva prokletstva. Druga je teorija bila da je umro od toplotnog udara.

Istraživači su tokom 2022. godine pregledali dokaze i zaključili da je Brus verovatno umro od hiponatrijemije.

- Drugim rečima, smatramo da je nesposobnost bubrega da izluči višak vode ubila Brusa Lija - rekao je stručnjak za časopis "Clinical Kidney Journal".

Ćelije u njegovom telu bile su nateknute, uključujući i mozak što je rezultiralo smrću, a sve to dogodilo se zbog prekomernog unosa vode u organizam. Te su večeri ljudi oko njega primetili kako konstantno konzumira vodu, a mešao je i razne opijate s tabletama.

Hiponatrijemija znači da je nivo natrijuma u krvi, koja treba telu za ravnotežu tečnosti, abnormalno niska. Neravnoteža uzrokuje oticanje ćelija u telu, uključujući one u mozgu.

Studija tvrdi da je Brus imao više činilaca rizika za hiponatrijemiju, uključujući to da je pio velike količine tečnosti, koristio kanabis koji povećava žeđ, kao i druge stvari koji smanjuju sposobnost bubrega poput lekova i alkohola.

Njegova supruga Linda otkrila je kako je Brus pre smrti imao dijetu temeljenu na tečnosti od soka šargarepe i jabuke, a Metju Poli, koji je napisao biografiju Brusa Lija, spominje konstantno konzumiranje vode te večeri kad je umro.

- Pretpostavljamo da je Brus Li umro od specifičnog oblika disfunkcije bubrega: nemogućnosti izlučivanja dovoljno vode za održavanje homeostaze vode, što je uglavnom tubularna funkcija. Ovo može dovesti do hiponatrijemije, cerebralnog edema (otok mozga) i smrti unutar nekoliko sati ako prekomeran unos vode nije usklađen s izlučivanjem vode urinom, što je u skladu s vremenskom crtom Lijeve smrti - zaključila je studija.

Napisali su da je, budući da je primećeno kako pije velike količine vode na dan smrti, verovatno uzimao ogromne količine, jer inače niko ne bi obraćao pažnju.

- Ironično, Li se proslavio citatom "Be water my friend" ("Budi voda, moj prijatelju"), ali čini se da ga je višak vode na kraju ubio - napisali su oni.

