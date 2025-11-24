Slušaj vest

Tatjana Šlosberg (35) nalazi se u terminalnoj fazi, četvrtom stadijumu raka. Lekari joj daju godinu dana života.

Ćerka Kerolajn Kenedi i Edvina Šlosberga otkrila je da joj je dijagnostikovana akutna mijelodna leukemija u eseju objavljenom pre nekoliko dana u The New Yorker. Oblik leukemije, od kojeg boluje, ima retku mutaciju nazvanu Inverzija 3, što ga otežava lečenje.

Dijagnoza joj je postavljena samo nekoliko sati nakon rođenja drugog deteta u maju 2024. godine, kada je lekar primetio abnormalno visok broj belih krvnih zrnaca. Provela je pet nedelja u Columbia Presbyterian bolnici primajući hemiomoterapiju.

Kratko je bila na kućnom lečenju, a onda je provela 50 dana u Memorial Sloan Kettering zbog transplantacije koštane srži. Puštena je zatim kući, uz dodatno lečenje.

Tatjana se u januaru pridružila kliničkom ispitivanju CAR-T-ćelijske terapije, vrste imunoterapije koja je bila efikasna protiv određenih vrsta raka krvi. Uz sav trud, lekari su joj rekli da joj preostaje godinu dana života.

Novinarka koja piše o ekološkim temama i poznata autorka prisetila se koliko je zastrašujuće bilo vreme kada je njen rođak Robert F. Kenedi mlađi imenovan za ministra zdravlja i socijalnih usluga. Ubrzo nakon toga, lekari i naučnici sa Kolumbije, uključujući njenog supruga Džordža, nisu znali hoće li zadržati posao, a ona nije znala da li će imati zdravstveno osiguranje.

Kritikovala je ministra zdravlja zbog njegovog stava o vakcinama, rekavši da je on sramota za porodicu. Oštre reči uputila mu je i zbog odluke o ukidanju finansiranja medicinskih istraživanja.

Fokusira se sada na svoje najmilije, priznaje da je to teže nego što većina misli. Priseća se uspomena.

"Ponekad se zavaravam misleći da ću se ovoga sećati zauvek, da ću se sećati i kada umrem", poručila je.

