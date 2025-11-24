Slušaj vest

Leni Kravic doživeo je neprijatan i prilično šokantan trenutak na svom poslednjem koncertu u Brizbejnu u Australiji. Tokom nastupa u sklopu turneje "Blue Electric Light", u petak, 21. novembra, jedna preterano euforična obožavateljka uspela je da mu – iščupa četiri dreda s glave.

O incidentu je 61-godišnji muzičar progovorio u videu na Instagramu, još vidno iznenađen onim što se dogodilo.

"Znaš li koliko jako moraš da povučeš?"

"Brizbejn, to je bilo ludo. Zaista ludo", rekao je Kravic u videu koji je objavio nakon koncerta. "Kad sam izašao da izvedem 'Let Love Rule', jedna jako, jako uzbuđena mlada dama iščupala mi je četiri dreda sa zadnje strane glave."

Istakao je koliko je jak morao da bude taj potez: "Znaš li koliko moraš da povučeš da mi ih stvarno iščupaš? Joj, dušo…"

Uprkos tome što je situacija bila bolna i nimalo prijatna, Kravic je poručio da ga to neće odvratiti od bliskog kontakta s publikom. "Neću prestati da silazim među vas. To je naš trenutak, nešto što delimo zajedno," rekao je, završivši porukom punom ljubavi: "Brizbejn, stvarno ste divlji. Volim vas."

Turneja se nastavlja

Koncert u Brizbejnu samo je jedna od stanica njegove turneje "Blue Electric Light", kojom promoviše svoj dvanaesti studijski album objavljen 2024. godine. Pre Brizbejna nastupio je u nekoliko australijskih gradova, kao i u Novom Zelandu.

"Dolazak na Novi Zeland prvi put u životu i povratak u Australiju nakon toliko godina puni moju dušu predivnom energijom", napisao je Kravic u zasebnoj objavi 21. novembra. "Neverovatni ste. Hvala vam što ovo delite sa mnom. Idemo dalje!"

U okviru pomenute tureneje, Leni Kravic će nastupiti i u Beogradu 17. juna 2026. godine na Ušću.

