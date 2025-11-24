Slušaj vest

Glumica i producentkinja Džil Frojdpreminula je u 98. godini. Porodica zvezde odala je počast „borbenoj, drskoj, dobroj, punoj ljubavi i nestašnoj“ glumici koja je kao dete inspirisala lik Lusi u filmu serijala Narnija - "Lav, veštica i orman" (The Lion, The Witch and The Wardrobe) pre nego što je ostvarila uspešnu tridesetogodišnju karijeru u umetnosti.

Džilina ćerka, voditeljka Ema Frojd, napisala je: „Moja prelepa mama od 98 godina izvela je svoj poslednji naklon.“

Džil Frojd Foto: SHAUN CURRY / AFP / Profimedia

„Posle divne večeri – kada smo znali da joj se bliži kraj – okružena decom, unucima i picom, rekla nam je svima da se gubimo da bi mogla da zaspi. I onda se više nikada nije probudila. Njene poslednje reči bile su: ‘Volim vas’.“

„Kao dete bila je evakuisana u Oksford i završila je tako što je tri godine živela kod S. S. Luisa, pisca "Narnije"… on je lik Lusi u "Lavu, veštici i ormanu" zasnovao na njoj.“

Džilina poslednja filmska uloga bila je u filmu "Love Actually" njenog zeta Ričarda Kurtisa, prisetila se Ema.

„Postala je glumica/producentkinja i vodila dve repertoarske pozorišne kompanije u Safoku tokom 30 godina – zapošljavajući stotine glumaca koji su je voleli zbog njene strasti, brige, pastirske pite, posvećenosti regionalnom pozorištu i borbi za prava glumaca. Njena poslednja filmska uloga bila je domaćica u Downing Street u "Love Actually".“

Film Narnija Foto: APC / Hollywood Archive / Profimedia

„Imala je isti ručak svakog dana – čašu crnog vina i kesicu čipsa, a tokom kovida, u 93. godini, zatvorena sa još tri Frojd žene, učestvovala je svakog jutra u stepu.“