Slušaj vest

Glumica i producentkinja Džil Frojdpreminula je u 98. godini. Porodica zvezde odala je počast „borbenoj, drskoj, dobroj, punoj ljubavi i nestašnoj“ glumici koja je kao dete inspirisala lik Lusi u filmu serijala Narnija - "Lav, veštica i orman" (The Lion, The Witch and The Wardrobe) pre nego što je ostvarila uspešnu tridesetogodišnju karijeru u umetnosti.

Džilina ćerka, voditeljka Ema Frojd, napisala je: „Moja prelepa mama od 98 godina izvela je svoj poslednji naklon.“

Džil Frojd
Džil Frojd Foto: SHAUN CURRY / AFP / Profimedia

„Posle divne večeri – kada smo znali da joj se bliži kraj – okružena decom, unucima i picom, rekla nam je svima da se gubimo da bi mogla da zaspi. I onda se više nikada nije probudila. Njene poslednje reči bile su: ‘Volim vas’.

„Kao dete bila je evakuisana u Oksford i završila je tako što je tri godine živela kod S. S. Luisa, pisca "Narnije"… on je lik Lusi u "Lavu, veštici i ormanu" zasnovao na njoj.“

Džilina poslednja filmska uloga bila je u filmu "Love Actually" njenog zeta Ričarda Kurtisa, prisetila se Ema.

„Postala je glumica/producentkinja i vodila dve repertoarske pozorišne kompanije u Safoku tokom 30 godina – zapošljavajući stotine glumaca koji su je voleli zbog njene strasti, brige, pastirske pite, posvećenosti regionalnom pozorištu i borbi za prava glumaca. Njena poslednja filmska uloga bila je domaćica u Downing Street u "Love Actually".“

Film Narnija
Film Narnija Foto: APC / Hollywood Archive / Profimedia

„Imala je isti ručak svakog dana – čašu crnog vina i kesicu čipsa, a tokom kovida, u 93. godini, zatvorena sa još tri Frojd žene, učestvovala je svakog jutra u stepu.“

„Imala je 98 godina, majka 5 dece, baka 17 unučadi, prabaka 7 praunučadi – bila je borbena, drska, dobra, puna ljubavi i nestašna. Srećno nebo kada dobija tako zaslepljujuću novajliju. Džil Frojd.“

Ne propustitePop kulturaUmrla slavna glumica, majka Lore Dern: "Moja neverovatna heroina preminula je jutros pored mene..."
Dajana Led
Pop kulturaUmrla ćerka jedinica slavne glumice: Marija nasledila talenat za glumu od majke i ušla u legendu
Marlen Ditrih
Pop kulturaUmrla zvezda serije "Dinastija": Glumica preminula dva dana pred svoj rođendan
Patrisija Krouli
Pop kulturaPoznata glumica (42) umrla posle teške borbe sa rakom: Oglasio se i premijer
Veronika Ečegi