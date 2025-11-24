Slušaj vest

Reper Kanje Vest, koji od 2021. godine zvanično nosi ime Je, zabrinuo je svoje obožavatelje nakon što je u jednom retkom i kratkom intervjuu dao izuzetno morbidan odgovor. Kontroverzni muzičar zaustavljen je za spontani razgovor tokom događaja u Tokiju, a snimak je ubrzo postao viralan, piše Unilad.

Susret u Tokiju

Je se pojavio na pop-ap događaju u Japanu, gde je predstavljena najnovija kolekcija dizajnera Goše Rubčinskog (Gosha Rubchinskiy). Njihova saradnja ima istoriju - Rubčinski je 2023. godine imenovan za glavnog dizajnera Jeove modne marke, i to nakon što je Adidas prekinuo partnerstvo s Yeezy-jem zbog reperovih antisemitskih ispada na društvenim mrežama. Ruski dizajner i Je su se prijateljski razišli u februaru ove godine, ali reperovo pojavljivanje u Tokiju dokaz je da su ostali u dobrim odnosima.

Tokom događaja prišao mu je kreator sadržaja Ejdžej Porter s bloga "Mystery Fashionist". Na pitanje ko je i odakle dolazi, Je je disociranim glasom, gledajući u pod, odgovorio: "Ja sam Je, ja sam iz Ki..."

Odgovor koji je sve zabrinuo

Porter je zatim upitao bivšeg supruga Kim Kardašijan da oceni svoju odeću na lestvici od jedan do deset. Pokazujući delić svoje prepoznatljive samouverenosti, ali i dalje prigušenim tonom, Je je rekao: "Uvek je 10/10, imam originalne Yeezy 950 čizme". Ostatak autfita - plavu teksas košulju, farmerice i crnu bomber jaknu - pripisao je dizajneru događaja: "Goša je danas organizovao pop-ap, tako da je sve ostalo Goša."

Međutim, intervju je dobio mračan zaokret kada je usledilo naizgled bezazleno pitanje. Nakon nekoliko turbulentnih godina koje su uključivale razvod, borbu za starateljstvo i društvenu izolaciju, Porter ga je upitao: "Koji je modni trend u kom žalite što ste učestvovali?"

Gotovo bez oklevanja, Je je dao zabrinjavajući odgovor od jedne reči.

"Život", rekao je.

"Izgleda tako tužno"

Njegov odgovor pokrenuo je lavinu reakcija među sedam miliona gledalaca videa. "Je je umoran, čoveče", napisao je jedan korisnik, dok je drugi dodao: "Izgleda tako tužno." Za neke je, pak, melanholičan odgovor bio potvrda njegovog identiteta: "Skoro sam pomislio da ovo nije Je dok nije odgovorio 'Život'."

Bilo je i onih koji su smatrali da je reper samo bio iskren. "Ne laže, lol. Teško je ovde!!", jedan je od komentara. Zvezda (48) u poslednje vreme se retko pojavljuje u javnosti, iako je ranije ovog meseca iznenadio publiku u Tokiju kada ga je Travis Skot pozvao na binu..

