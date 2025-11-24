Slušaj vest

Meksikanka Fatima Boš ponela je titulu Mis Univerzuma 2025, a njena pobeda odmah je izazvala buru reakcija zbog ranijeg sukoba sa direktorom takmičenja, Navatom Itsaragrisilom.

Brat nove misice bio je u publici kada je saopšteno ime pobednice, a njegova reakcija mnoge je šokirala. Ustao je, zakopčao sako, pogledao u pod i osmehnuo se čim je čuo ime Fatime. Mnogi su komentarisali: "Previše opušteno", "Izgleda kao da je već znao", "Moglo je delovati kao mafijaški potez".

Zašto se polemiše o pobedi Fatime Boš?

Sukob između Fatime Boš i Itsaragrisila izbio je tokom takmičenja. Direktor ju je verbalno napao, nazivajući je "glupačom", jer nije snimila video za društvene mreže. Objašnjavala je da prvo mora da se konsultuje sa meksičkom direkcijom, ali je Itsaragrisil tražio od obezbeđenja da je udalji iz prostorije. Ostale takmičarke, u znak podrške, napustile su prostor zajedno sa tadašnjom Mis Univerzuma, Viktorijom Kjer Tejlvig iz Danske. Kasnije se direktor izvinio kroz suze.

Pogledajte u galeriji njene fotografije:

Fatima Boš, pobednica Mis Univerzuma 2025 Foto: Lillian SUWANRUMPHA / AFP / Profimedia

Fatima Boš je od početka favorita. Manekenka iz Tabaska u svet lepote ušla je 2018. godine, a titulu Mis Univerzuma Meksika 2025 osvojila je pobedom na takmičenju Mis Univerzuma Tabasko.

Ne propustitePop kulturaOglasila se Fatima Boš nakon vesti da su namešteni izbori za Mis Univerzuma: "Ono što je Bog odredio za vas, ni zavist ne zaustavlja"
Fatima Boš, pobednica Mis Univerzuma 2025
Pop kulturaNazvao je glupačom, a sad joj se usiljeno smeška: Prvi susret nove Mis Univerzuma i direktora nakon skandala (VIDEO)
Navat Itsaragrisli i Fatima Boš nakon skandala .jpg
Pop kulturaŠta se dešavalo iza kulisa izbora Mis Univerzuma? Ostavke žirija i optužbe za nameštanje! A mislili smo da je naša Mongolka problem
Mis Univerzuma 2025 proglašenje pobednice
Pop kulturaSećate li se misice koju su vređali? Fatimu organizatori nazvali glupačom, a sada im začepila usta i postala Mis Univerzuma
Fatima Boš, pobednica Mis Univerzuma 2025

 Bonus video: Srbiju je predstavljala Mongolka Jelena Egorova

Srbija doživela potpuni Šok: Mongolka nas predstavlja na Izboru za Miss Izvor: Kurir