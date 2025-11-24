Slušaj vest

Džimi Klif, jamajčanski muzičar poznat po hitovima kao što su "You Can Get It If You Really Want“ i "I Can See Clearly Now“, preminuo je u 81. godini.

Vest je objavila njegova supruga Latifa na Klifovoj zvaničnoj Instagram stranici, izražavajući duboku tugu i zahvalnost porodici, prijateljima, kolegama i obožavaocima širom sveta, uz molbu da se poštuje privatnost porodice tokom ovih teških trenutaka. Latifa je istakla da je njen suprug cenio svakog fana i zahvalila medicinskom timu koji je bio izuzetno podržavajući i od pomoći tokom teškog perioda. Njenu poruku su potpisala i njihova deca, Lilti i Ejken, prenosi Independent.

Rođen kao Džejms Čejmbers u Sent Džejmsu na Jamajci 30. jula 1944. godine, Klif je imao svoj prvi hit "Hurricane Hattie“ sa samo 14 godina, nakon što se sa ocem preselio u Kingston u nadi da će započeti muzičku karijeru.

Kasnije je postigao međunarodni uspeh sredinom dvadesetih zahvaljujući singlovima "Wonderful World, Beautiful People“ i "Vietnam“. Globalnu prepoznatljivost doneo mu je film "The Harder They Come" iz 1972. godine, u kom je imao glavnu ulogu i obezbedio naslovnu numeru sa pesmama izvođača kao što su Toots and the Maytals i Desmond Dekker. Iako se u početku dvoumio da prihvati ulogu, ubedio ga je reditelj Peri Henzel kada mu je rekao: "Mislim da si bolji glumac nego pevač“, što je Klifa oduševilo i navelo da otkaže planiranu evropsku turneju kako bi snimio film.

Nakon uspeha filma, Klif se vratio svojoj muzičkoj karijeri. Tokom više od 50 godina objavio je 33 albuma, uključujući "Refugees" iz 2022. godine, inspirisan globalnim problemima i označavajući njegovu prvu saradnju sa Vajlefom Žanom, kojeg je upoznao kada ga je član grupe Fugees uveo u Rokenrol kuću slavnih 2010. godine.

Džimi Klif ostaje upamćen kao muzičar i glumac koji je svojom umetnošću preneo jamajčansku kulturu širom sveta i ostavio neizbrisiv trag u muzici i filmu.

