Glumac Rasel Krou godinama je imao problem sa viškom kilograma koji su se nagomilali.

Kada je vaga pokazala 126 kilograma, holivudski glumac je odlučio da "okrene list" i promeni način života.

Kako je otkrio u podkastu Džoa Rogana u poslednjoj godini je smršao neverovatnih 26 kilograma i pao na 100,9 kg.

Oskarovac je priznao da i dalje uživa u ponekom piću, ali da je drastično smanjio unos alkohola našalivši se da su ga godine naterale da "spozna svoje kapacitete".

- Normalizujemo i piće i klađenje, ali nikada ne gledamo štetu koju uzrokuju.- rekao je glumac u podkastu.

Osim izbacivanja alkohola, glumac je poveo računa i o ishrani.

– Znatno je smanjio alkohol i hleb, prestao je da jede masnu hranu, koja mu je bila velika slabost. Mnogo više pažnje pridaje čitanju etiketa i kontroli porcija – objasnio je svojevremeno izvor blizak glumcu.

– Umesto ribe i pomfrita, jede salate sa posnim proteinima i dresingom. Jede sirovo povrće kad god mu se prohte i više ne ide do frižidera kasno uveče. Priznao je prijateljima da je prešao opasnu granicu, koja ga je zabrinula – kaže neimenovani izvor.

Uz korigovanje ishrane i izbacivanje alkohola, glumac često vozi bicikl što mu pomaže da ostane fit.

