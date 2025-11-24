Izbacio je samo jednu stvar i bukvalno se istopio: Rasel Krou otkrio kako je uspeo da smrša 26 kilograma
Glumac Rasel Krou godinama je imao problem sa viškom kilograma koji su se nagomilali.
Kada je vaga pokazala 126 kilograma, holivudski glumac je odlučio da "okrene list" i promeni način života.
Kako je otkrio u podkastu Džoa Rogana u poslednjoj godini je smršao neverovatnih 26 kilograma i pao na 100,9 kg.
Oskarovac je priznao da i dalje uživa u ponekom piću, ali da je drastično smanjio unos alkohola našalivši se da su ga godine naterale da "spozna svoje kapacitete".
- Normalizujemo i piće i klađenje, ali nikada ne gledamo štetu koju uzrokuju.- rekao je glumac u podkastu.
Osim izbacivanja alkohola, glumac je poveo računa i o ishrani.
– Znatno je smanjio alkohol i hleb, prestao je da jede masnu hranu, koja mu je bila velika slabost. Mnogo više pažnje pridaje čitanju etiketa i kontroli porcija – objasnio je svojevremeno izvor blizak glumcu.
– Umesto ribe i pomfrita, jede salate sa posnim proteinima i dresingom. Jede sirovo povrće kad god mu se prohte i više ne ide do frižidera kasno uveče. Priznao je prijateljima da je prešao opasnu granicu, koja ga je zabrinula – kaže neimenovani izvor.
Uz korigovanje ishrane i izbacivanje alkohola, glumac često vozi bicikl što mu pomaže da ostane fit.
(Kurir.rs/Glossy)
