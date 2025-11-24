Slušaj vest

Nadin Ajoub, prva predstavnica Palestine na izboru za Mis Univerzuma, otvoreno je izrazila zabrinutost zbog glasanja putem aplikacije, tvrdeći da su rezultati kategorije "Najlepše osobe" namešteni u poslednjim minutima glasanja.

U videu objavljenom na društvenim mrežama je naglasila da njeno oglašavanje nije motivisano porazom, već principom i pitanjem pravednosti.

- Stvarno želim da progovorim o nečemu vrlo, vrlo važnom. Ja se zalažem za pravdu i zauzeću se za ono što smatram pogrešnim - rekla je i istakla kako se njena kritika odnosi isključivo na sistem glasanja putem aplikacije, a ne na rad sudija ili konačni ishod takmičenja.

Ajoub je objasnila da je kategorija "Najlepše osobe" ostala otvorena za glasanje i nakon što su sve druge kategorije u aplikaciji Miss Universe zatvorene. Prema njenim tvrdnjama, vodila je sve do otprilike dva minuta pre zatvaranja, kada je druga takmičarka neočekivano dobila više od 20.000 glasova, što je, kako tvrdi, bilo gotovo nemoguće bez interne manipulacije. Iako nije direktno imenovala drugu kandidatkinju, vizualni prikazi sugerišu da se radi o mis Tanzanije.

Nadin Ajoub, mis Palestine 2025 tvrdi da je oštećena na takmičenju Mis Univerzuma Foto: FADEL SENNA / AFP / Profimedia

Organizacija Mis Univerzuma još uvek nije dala zvanično objašnjenje o obradi glasova, niti o razlozima spornog skoka. Ajoub je naglasila da njeno istupanje nije zbog gubitka nagrade.

- Samo želim nešto vrlo jasno da kažem - ovo nije o nagradi. Dobila sam najveću nagradu - postala sam mis Palestine. Predstavljala sam glas svog naroda i zalažem se za pravdu - poručila je.

- Za sebe verujem da sam već pobednica, ali kada nešto ne izgleda ispravno, to je trenutak kada moramo da progovorimo. Kao Palestinka, zauzeću se za ono što je ispravno, bilo da se radi o meni ili o drugima - zaključila je mis Palestine.

