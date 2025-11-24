Slušaj vest

Sitkom ''Teorija velikog praska'' mnogi su pogledali barem jednom u životu, a jedan od glavnih likova bio je i Lenard Hofsteder, kog je glumio Džoni Galeki.

Od poslednje sezone serije prošlo je šest godina, a prva sezona snimljena je još davne 2007. Džoni se i kroz seriju i te kako menjao u periodu od 12 godina, a danas je potpuno druga osoba. Ima bradu, dužu kosu, a detalj bez kog je na prvi pogled drugačiji su i naočare koje u privatnom životu ne nosi.

1/5 Vidi galeriju Džoni Galeki kao Lenard Hofstader u seriji "Teorija velikog praska" Foto: SONJA FLEMMING / Everett / Profimedia, CBS / Everett / Profimedia, Profimedia

Iako je ostao najpoznatiji po ''Teoriji'', glumio je u još nekoliko serija i filmova, ali nijedna nije ostvarila toliko uspeh.

Džoni Galeki (puno ime Džon Mark Galeki) rođen je 30. aprila 1975. godine u mestu Bre, u belgijskoj pokrajini Limburg. Njegovi roditelji su Amerikanci: otac Ričard Galeki bio je član američkog vojnog vazduhoplovstva (US Air Force) stacioniran u Belgiji, majka Meri Lou radila je kao savetnica za hipotekarne kredite. Porodica se vratila u SAD kad je Džoni imao oko tri godine i odrastao je u Oak Parku, Ilinois. Galeki ima sestru Elison i brata Nika.

Školski put mu je bio vrlo kratak - prema nekim izjavama, pohađao je srednju školu tek jedan dan i napustio školovanje nakon 8. razreda.

Džoni svoju glumačku karijeru započinje kao vrlo mlad. Već 1987. godine glumi u miniseriji ''Murder Ordained''.

1989. ostvaruje jednu od ranih većih filmskih uloga - u filmu "National Lampoon’s Christmas Vacation" igra ulogu Rustija Grisvolda. Tokom 1990-ih snima niz filmova i televizijskih epizoda - između ostalog, pojavljuje se u horor filmu ''I Know What You Did Last Summer'' (1997). Od 1992. do 1997. DŽoni igra lik Dejvida Hilija u humorističkoj seriji ''Roseanne'', što mu donosi stalni posao i veći nivo prepoznatljivosti. Ova televizijska serija bila je značajan korak u njegovoj karijeri kao glumca u sitkom žanru.

Najveći i najpoznatiji deo Džonijeve karijere svakako je uloga Lenarda Hofstedera u popularnoj američkoj sitkom seriji ''The Big Bang Theory'', koja je emitovana od 2007. do 2019. godine. U početku mu je ponuđena uloga Šeldona Kupera, ali je on smatrao da mu je prikladniji lik Lenarda, te je tako dobio tu glavnu ulogu. Tokom tog perioda bio je jedan od najplaćenijih glumaca TV serija.

Nakon završetka ''The Big Bang Theory'' 2019. godine, Džoni je znatno smanjio glumačku aktivnost. Pojavio se kraće ponovo kao Dejvid Hili u seriji ''The Conners'' (spin-off serije Roseanne) 2019. godine, ali nije postao redovni član.

Džoni je vrlo diskretan kad je u pitanju privatni život. U ranim godinama je imao vezu sa svojom koleginicom iz "Roseanne", Sarom Gilbert. Tokom snimanja "The Big Bang Theory" bio je u vezi s koleginicom Kejli Kvoko (koja je glumila Peni) od oko 2008. do 2010. godine.

Od 2018. godine bio je s Alejnom Mejer, s kojom je dobio sina Ejverija. U 2024. je otkriveno da se tajno oženio s Morgan Galeki i da su dobili ćerku.

(Kurir.rs/ Dnevnik.hr)

Video: Serija "Sulejman Veličanstveni" na Kurir televiziji