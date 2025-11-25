Slušaj vest

Zvezda serije "Apsolutno fantastično" Dejm Džoana Lamli otkriva za HELLO! detalje o ulozi u Netfliksovojseriji "Sreda", novoj antologiji poezije "Moja knjiga blaga" i razlog zbog kog odbija da planira sopstvenu sahranu.

Bilo da je reč o modi, filmu ili zabavi, svet nikada nema dovoljno Dejm Džoane Lamli. Nije ni čudo, omiljena britanska glumica, prepoznatljiva po svom neodoljivom šarmu, danas je traženija nego ikada.

Ona nije samo jedna od najomiljenijih TV ličnosti u Velikoj Britaniji, zahvaljujući širokom talentu i optimizmu koji je prati, skoro sve čega se dotakne pretvara se u zlato.

Ovog leta Džoana, koja sledeće godine puni 80 godina, pojavila se sa Ketrin Zita-Džons u jednoj od najvećih Netfliksovih serija "Sreda". U trećoj sezoni ponovo će igrati babu Hester Framp, a kako kaže:

- Treća sezona razbiće sve, biće ogromna.

Modna ikona gotovo šest decenija

Njena popularnost u modi je nesporna. U septembru je zajedno sa Dženifer Sonders bila zvezda Londonske nedelje mode na reviji Burberija. U elegantnom braon mantilu sedela je u prvom redu uz Sira Eltona Džona, Rej i Džina i Lenona Galagera, skoro 50 godina nakon što je prvi put radila kao model za taj brend 1976.

U šezdesetim godinama bila je jedno od najzaposlenijih lica u modnoj industriji i kućni model dizajnerke Džin Mjur. I danas važi za modnu muzu, novi je zaštitni lik iščekivane saradnje Glen Martina i H&M-a.

Džoanina nova knjiga

Optimističan duh vidi se i u njenoj novoj zbirci misli i zapisa, koju opisuje kao "uzdižuću i životno afirmativnu, čak i one melanholične nisu sumorne.

Godinama je vodila beležnice pune omiljenih pesama, misli, citata i zapažanja, sada je sve to uvezala u jednu knjigu.

Njena filozofija života

- Mislim da na kraju, ma šta se desi, sve bude u redu, jer je uvek bilo - kaže Džoana. - Ne paničite, budite sada i ovde. Živite u trenutku.

Među omiljenim citatima joj je i onaj Henrija Dejvida Toroa:

- Živi u svakom godišnjem dobu kako dolazi; diši vazduh, pij piće, okusi voće i prepuštaj se uticaju Zemlje.

Priča i o težim temama, o starenju i smrti. U knjizi se našla i misao Samjuela Džonsona iz 1770:

- Star sam čovek, nadam se da ću pregurati godinu i da ću imati dovoljno milosti da se ponašam pristojno, pa dodaje:

- Život prolazi, dobar ili loš. Svi ćemo umreti, mladi ili stari, zato treba biti spreman.

Jedna od pesama, Smrt nije apsolutno ništa Henrija Skot-Holanda, često se čita na sahranama. Da li je razmišljala o svojoj?

- Razgovarala sam o tome sa suprugom, Stivenom Barlouom (dirigentom koji joj je muž već 39 godina). On je rekao: ‘Tvoja sahrana nema nikakve veze sa tobom. Nećeš biti tamo, možeš da kažeš šta hoćeš.’ Ja sam odgovorila da ne želim memorijalnu službu. A on je rekao: ‘To će biti do mene i Džejmija (njen sin, 58). Nema svrhe da kažeš da ne želiš, jer ćeš ti tada već biti negde tamo, otićićeš.

