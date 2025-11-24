da li ga se sećate?

Italijanski film "Život je lep" iz 1997. godine ostao je duboko upisan u sećanje publike širom sveta. Režija i gluma Roberta Beninija, uz potresnu priču smeštenu u vreme Drugog svetskog rata, učinili su ovaj film jednim od najvoljenijih ostvarenja u istoriji kinematografije. Među najemotivnijim elementima filma svakako je lik malog Đozue, koji je osvojio srca gledalaca. Ulogu tog dečaka tumačio je Đorđo Kantarini.

Put od deteta-glumca do zrelog umetnika

Kantarini, rođen 1992. godine u Orvijetu, odrastao je u mirnom seoskom okruženju severno od Rima. Iako je kao mali maštao o fudbalskoj karijeri, njegovi planovi su se promenili kada je zakoračio u punoletstvo, odlučivši da se posveti glumi.

U razgovoru za "El Mundo", otkrio je da je svih ovih godina ostao u kontaktu sa Robertom Beninijem. Kada nije uspeo da ostvari svoje fudbalske ambicije, poslušao je Beninijev savet i upisao Eksperimentalni centar za kinematografiju u Rimu, gde je diplomirao 2014. godine.

Prvi koraci u filmskom svetu

Kao sedmogodišnjak u kultnom ostvarenju, Kantarini je igrao Guidovog sina — centralnu tačku filma koji se bavi odnosom oca i deteta u najmračnijim trenucima istorije. Da bi mu približili priču o Holokaustu, reditelji su mu jednostavno objasnili da se radi o sukobu "dobrih i loših ljudi", vodeći računa o njegovom uzrastu.

Đorđo Kantarini u filmu Život je lep Foto: MIRAMAX - STRIZZI, SERGIO - Album / Album / Profimedia

Uspeh italijanskog filma otvorio mu je vrata i ka međunarodnim projektima, pa se tako 2000. godine pojavio u "Gladijatoru", gde je tumačio sina glavnog junaka Maksimusa, kojeg igra Rasel Krou.

Dalji profesionalni razvoj i novi projekti

U godinama koje su sledile, Kantarini se sve više okretao obrazovanju i profesionalnom usavršavanju.

"Studirao sam mesec dana na Filmskoj akademiji u Njujorku i osećao sam se kao kod kuće. Već imam kontakte sa američkim producentom i rediteljem", rekao je za El Mundo.

Godine 2022. našao se u još jednoj većoj produkciji — biografskoj drami "Lambordžini: Čovek iza legende", filmu o usponu Ferućija Lamborginija i njegovom doprinosu auto-industriji.

Privatni život i današnje aktivnosti

Na društvenim mrežama često deli fotografije sa svojom partnerkom, italijanskom glumicom Marijal Bajma-Riva. Trenutno živi na relaciji između Njujorka, Italije i Francuske. Iako nije u središtu velikih filmskih studija, aktivno radi u pozorištu, a bavi se i pisanjem i režiranjem manjih projekata.

Nasleđe filma "Život je lep"

Podsetimo, ovo kultno ostvarenje osvojilo je 1999. godine tri Oskara — za najbolji film na stranom jeziku, glavnu mušku ulogu i muziku. Godinu dana ranije, u Kanu, film je nagrađen prestižnim Gran prijem kao najbolje ostvarenje festivala.

