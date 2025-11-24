Slušaj vest

Rege muzičar i pevač Džimi Klif, koji je rege učinio globalno poznatim, preminuo je danas, 24. novembra, u 81. godini. Njegova supruga Latifa Čembers objavila je na Instagramu da je Klif preminuo zbog napada praćenog upalom pluća.

- Zahvalna sam porodici, prijateljima i saradnicima koji su bili uz njega. Njegovi fanovi širom sveta bili su mu snaga tokom cele karijere - napisala je Čembers, preneo je Skaj njuz.

Premijer Jamajke Endrju Holnes opisao je Klifa kao "istinskog kulturnog džina čija je muzika prenosila duh nacije svetu". Ali Kempel iz grupe UB40 nazvao ga je "stubom muzike i jednim od prvih koji je rege izneo u svet".

Dvostruku dobitnik Gremi nagrada, Klif, rođen na Jamajci, 2003. godine je dobio Orden zasluga Jamajke, najviše priznanje u umetnosti i nauci u toj zemlji. Sarađivao je sa zvezdama poput Roling Stonsa, Stinga, Elvis Kostela, Eni Lenoks, Pola Sajmona i Vajklefa Džina, a 2010. je uvršten u Kuću slavnih roka i rola.

Poznat po humanitarnom angažmanu, Klif je pisao pesme poput "Vijetnam" iz 1969, koju je Bob Dilan prokomentarisao kao "najbolju protestnu pesmu koju je ikada čuo". Kao glumac i muzičar, Klif je tumačio i glavnu ulogu i izveo naslovnu pesmu u kultnom filmu iz 1972. "The Harder They Come", jednom od prvih komercijalnih izdanja iz Jamajke koje je rege predstavilo svetu.

Džimi Klif preminuo u 81. godini Foto: GoffPhotos.com / Goff Photos / Profimedia

Rođen kao Džejms Čembers 30. jula 1944. godine u Sent Džejmsu na Jamajci, Klif je sa 14 godina postao poznat pesmom "Hurricane Hattie". Tokom karijere snimio je više od 30 albuma i nastupao širom sveta, uključujući Pariz, Brazil i Svetsku izložbu u Njujorku 1964.

Njegov poslednji album "Refugees“" urađen sa Vajklefom Džinom, objavljen je 2022. godine, a naslovnu pesmu je napisao kao reakciju na gubitak slobode ljudi širom sveta. Džimi Klif ostaje upamćen kao muzička ikona čija je energija i poruka ljubavi i slobode oblikovala generacije.

(Kurir.rs/Telegraf/Tanjug)

