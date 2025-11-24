Slušaj vest

Gotovo šest godina nakon odluke princa Harija i Megan Markl da napuste kraljevsku porodicu, slučaj "Megzit" i dalje se komentariše širom sveta.

Uoči pandemije, ova vest je izazvala globalni šok – interesovanje je bilo gotovo jednako kao za "Bregzit". Iako su tvrdili da žele miran, povučen život daleko od protokola i dvorskih obaveza, njihov kasniji životni stil pokazao je nešto sasvim drugo – posebno kada je reč o finansijama.

Pogrešne procene o reakciji javnosti

Par je, čini se, očekivao da će ih javnost podržati čim napuste Bakingemsku palatu i progovore o lošim iskustvima u porodici. Međutim, dogodilo se suprotno. U Britaniji im mnogi zameraju otvorene kritike na račun kralja Čarlsa, princa Vilijama i ostalih članova porodice, posebno nakon intervjua i Harijevih memoara "Rezerva".

Život bez kraljevskog budžeta

Megan, koja je i dalje formalno vojvotkinja od Saseksa, nije bila spremna da se povinuje dvorskim pravilima i smatrala je da protokoli pripadaju prošlosti. To bi možda i prošlo bez velike buke da par nije naišao na logičnu posledicu napuštanja dužnosti – ukidanje finansijske podrške.

Oni koji napuste porodicu ne mogu očekivati dalje izdržavanje. Ipak, Megan se nije odrekla raskošnog stila života. Saseksovi danas žive u luksuznoj vili u Montesitu, putuju privatnim avionima i učestvuju na glamuroznim događajima, iako su insistirali da žele status "običnih ljudi".

Od čega zapravo žive?

Osim prihoda od Harijeve knjige i Meganine serije, ostali poslovni poduhvati nisu ostvarili očekivani uspeh. Troškovi, međutim, samo rastu – od nekretnina do obezbeđenja i putovanja. Kralj Čarls je obustavio finansiranje, a čini se da su i sredstva koja je Hari nasledio od kraljice Elizabete značajno smanjena.

Prijateljica koja im otvara mnoga vrata

Kako navodi Daily Mail, u Americi imaju snažnog saveznika i dobročiniteljku – Viktoriju Džekson, vlasnicu beauty brenda "No Makeup Makeup". Ona im, kada zatreba, finansijski i logistički pomaže.

U njenoj kući Megan je nedavno snimila intervju za "Harper’s Bazaar", a prošlog leta upravo je Viktorija bila domaćin žurke povodom njenog rođendana. Kada borave u Njujorku, Hari i Megan odsedaju u Viktorijinom penthausu umesto u hotelima – tako je bilo i tokom dvonedeljnog boravka u oktobru.

Veze u svetu slavnih

Zahvaljujući Viktorijinim kontaktima u svetu bogatih i slavnih, Saseksovi su nedavno upoznali i Kris Džener, koja ih je pozvala na svoju raskošnu rođendansku proslavu. Tokom boravka na Beverli Hilsu ponovo su bili smešteni kod Viktorije, iako se Santa Barbara nalazi relativno blizu – oko sat i po vožnje.

Iako su napustili kraljevske dužnosti u potrazi za "normalnim životom", čini se da raskoš ostaje glavna okosnica njihovog svakodnevnog funkcionisanja – uz veliku pomoć bogatih prijatelja spremnih da im otvore vrata luksuznog sveta u kojem žele da ostanu.

