Slušaj vest

Proslava 31. rođendana kinesko-malezijskog finansijera sa britanskim obrazovanjem, Džoa Lova, opisana je kao jedna od najluđih i najskupljih ikada. Tada su, 2012. godine, prisustvovali ne samo holivudske face već i bliskoistočni prinčevi i mnogi moćnici sa Volstrista.

Na pet hektara zemlje podignut je ogroman cirkuski šator gde su zvanice dočekivali Kristal šampanjcem. Mnogobrojne poznate zvanice uživale su za šankom dugim 7 metara, a pored šatora bio je i luna park, ringišpil, akrobate, a "najveći spektakl" bila je Britni Spirs koja je u zlatnom kostimu iskočila iz lažne torte.

U galeriji pogledaje fotografije Džoa Lova:

1/5 Vidi galeriju Džo Lov, kontroverzni malezijski biznismen Foto: Christopher Polk / Getty images / Profimedia, Taylor Hill / Getty images / Profimedia

Među zvanicama su se našli i Leonardo Dikaprio, Robert de Niro, Bredli Kuper, Martin Skorseze, Benisio del Toro, Tobi Megvajer, Kanje Vest sa tadašnjom devojkom Kim Kardašijan, Paris Hilton i Megan Foks, a od poklona koje je dobio staje pamet. Pored crvenog lambordžinija, tri Dukati motora, Džo je dobio i "Bugati Veyron" vredan 2.5 miliona dolara od svog rođenog brata.

Svi su se odlično proveli na najluđoj žurci ikada na kojoj se, navodno, mikrofona latio i pijani Leonardo Dikaprio, a jedina osoba koja je uspela da pronađe manu ovoj velelepnoj fešti bio je bankar Tim Lajsner, tada visoki zvaničnik Goldman Saksa, koji je jedini od svih prisutnih znao odakle zapravo dolazi novac koji je finansirao Lova.

Prevara od 4.5 milijardi dolara

Tim je početkom juna osuđen na dve godine zatvora zbog svoje uloge u 1MDB aferi, jednoj od najvećih finansijskih prevara u istoriji. Reč je o malezijskom državnom fondu za razvoj, koji je osnovan 2009. godine zahvaljujući Lovu i tadašnjem premijeru Nadžibu Razaku, a koji su pomenuti fond koristili i za privatne potrebe.

Između oktobra 2009. godine i juna 2010. godine, procenjuje se da su za osam meseci potrošili 85 miliona dolara na piće, kocku, privatne avione i modele sa naslovnica. Navodno je i za 10 minuta provednih u kazinu potrošio 2 miliona dolara. Takođe je bio i ljubitelj skupocenih stvari pa je trošio na umetnička dela slikarskih velikana poput Pikasa, Van Goga, Monea, Vorhola. Ostala je zapamćena i takozvana "parada šampanjca" u Francuskoj na koju je potrošeno 2.5 miliona dolara.

Džo Lov, kontroverzni malezijski biznismen Foto: Taylor Hill / Getty images / Profimedia

Novac je trošio i na svoje slavne zvanice, pa je tako navodno Leonardu Dikapriju poklonio Pikasovu sliku vrednu 2.5 miliona dolara, a čuveni film "Vuk sa Volstrita" počastio je sa basnoslovnih 400 miliona dolara, čime je zapravo i privučena pažnja vlasti. Za svako pojavljivanje na njegovim feštama Dikaprio je navodno bio plaćen 250.000 dolara, a na cenovniku našli su se i Megan Foks kojoj je plaćen isti iznos, ali i Paris Hilton (100.000 dolara), Kim Kardašijan (50.000 dolara), kao i Britni Spirs u koju je navodno bio zaljubljen i dao čak milion dolara da iskoči iz torte.

Nadimak "Panda"

Ako pitate njegove prijatelje opisaće ga kao stidljivog, ali ljubaznog čoveka kog od milošte zovu "Panda". Kada je imao 16 godina Džo je boravio u elitnoj britanskoj školi "Harou" gde je organizovao ilegalne partije ruleta u biblioteci i koristio falsifikovano pismo ambasade Bruneja da rezerviše stolove u ekskluzivnom londonskom noćnom klubu.

Na koledžu u Filadelfiji organizovao je rođendansku žurku na kojoj se s radne površine bara posluživala suši večera sa modelom u bikiniju od listova zelene salate, a takođe se govorilo i da je bio u romantičnom odnosu sa australijskom manekenkom Mirandom Ker, kojoj je poklonio 8 miliona dolara vredan nakit od roze dijamanata i providni kristalni klavir.

Krah nakon slave

Džo Lov, kontroverzni malezijski biznismen Foto: Famous, Bang Media International / Alamy / Profimedia

Nakon što su novinari krenuli da pišu o njegovom životu, tužio i Interpol polako su složili kockice što je bio prvi korak na putu njegovog kraha. Više zemalja podiglo je optužnice protiv njega, ali Džou se i dan danas gubi svaki trag, mada su postojali navodi da se obreo put Arktika i/li Šangaja.

Njegovi poznati prijatelji malezijskoj vladi vratili su sve dragocenosti koje su dobili od njega, a ceo skandal je eskalirao je do mere da je ispalo da su banke, advokatske firme, PR agencije i poznate ličnosti bile spremne da ignorišu očigledne znake prevare samo da bi zaradile.

- On je želeo da bude slavan, da bude deo tog sveta. A taj svet ga je oberučke primio sve dok je plaćao - govore izvori bliski Džou.

Pogledajte video: Čuvena holivudska glumica posetila Zlatibor