Razvod glumice Tori Speling i Dina Mekdermota otkrio je da bivši par ima dugove veće od 1,7 miliona dolara.

Prema konačnoj presudi podnetoj u okviru razvoda, Speling i Mekdermot duguju više od 1.7 miliona dolara neplaćenih federalnih i državnih poreza. Oko 1.2 miliona dolara duguju Poreskoj upravi SAD (IRS), pri čemu će svaki od njih biti odgovoran za najmanje 600.000 dolara duga.

Imaju i druge dugove

Pored toga, bivši supružnici duguju više od 500.000 dolara neplaćenih poreza Kalifornijskom odboru za franšizni porez (California Franchise Tax Board), što će takođe biti ravnomerno podeljeno između njih. Prema presudi, Speling i Mekdermot imaju i druge dugove. Oni su odgovorni za oko 37.000 dolara vezanih za potraživanja American Express-a. Dvoje još uvek duguju balans Banke City National, koja ih je tužila 2016. godine.

Zvezda serije Beverly Hills, 90210 takođe duguje 288.000 dolara privatnoj osobi, 69.000 dolara još jednoj neidentifikovanoj osobi i 10.228 dolara neosiguranih medicinskih troškova. Mekdermot je dužan 22.000 dolara po studentskom zajmu i 20.609 dolara za svoje neosigurane medicinske troškove.

Početak ljubavi

Speling i Mekdermot su se prvi put upoznali na snimanju filma Mind Over Murder, dok su oboje bili u brakovima s drugim osobama. Kasnije su započeli romantičnu vezu i venčali se 2006. godine. Par je svoj porodični život približio javnosti kroz emisiju Tori & Dean: Inn Love, koja je pratila njihov život dok su započinjali porodicu. Tokom braka dobili su petoro dece: Ljama (2007), Stelu (2008), Hati (2011), Fina (2012) i Boa (2017).

U poslednjim godinama braka, Speling i Mekdermot su se suočili sa finansijskim problemima. Glumica je podnela zahtev za razvod u martu 2024. godine, a Mekdermot je učinio isto nekoliko meseci kasnije, navodeći "nepomirljive razlike" kao razlog. Datum razdvajanja u njegovom dokumentu podnetom Okružnom sudu u Los Anđelesu je 7. jul 2023. godine.

Razvod

Konačna presuda o razvodu doneta je 13. novembra, čime su oboje postali pravno slobodni. Par je dobio zajedničku pravnu starateljstvo nad petoro dece, pri čemu glumica provodi znatno više vremena sa decom. Mekdermot je odlučio da ne traži alimentaciju, a par je odustao od prava suda da u budućnosti menja ovu odluku. Što se tiče alimentacije za decu, dogovorili su se da svaki pokriva troškove dece kada su kod njega ili kod nje, a zdravstvene i vannastavne troškove dele po pola.

Sud je Speling dao prava intelektualne svojine na BH90210. Svi prihodi vezani za ovu popularnu seriju uključujući naknade iz SAG-AFTRA, digitalne tantijeme ili buduće licence, pripadaju samo Speling, dok Mekdermot nema dalja prava na te prihode.

Stariji projekti iz serijala Tori & Dean biće deljeni 50/50 između bivšeg para, uključujući In Love/Home Sweet Hollywood, sTORIbook Weddings, Cabin Fever, True Tori i Cooking Channel Specials.

(Kurir.rs/Ona)

