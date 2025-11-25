Slušaj vest

Nemačka Jutjub zvezda Jan Cimerman, poznat po kanalu "Gewitter im Kopf", pronađen je mrtav u svom stanu u Kenigsvinteru, potvrdila je policija za nemački BILD.Imao je samo 27 godina.

Portparol policije u Bonu potvrdio je da je Jan pronađen mrtav u večernjim satima 18. novembra. Tada je pokrenuta istraga o smrti, ali je brzo završena, a obdukcija nije pokazala tragove nasilja niti bilo kakve sumnjive okolnosti.

Porodica jutjubera je potvrdila tužnu vest i oprostila se od njega na društvenim mrežama.

''Nažalost, kao porodici uskraćena nam je prilika da se tokom žalovanja javno izrazimo. Jan je iznenada i neočekivano preminuo 18. novembra usled epileptičnog napada. Bol koju osećamo ne može se opisati rečima, ali želimo da vam se zahvalimo na iskazanom saučešću. Trenutno se ne osećamo spremnim da govorimo više o tome. Molimo vas da nam ne šaljete dodatne poruke vezane za ovaj događaj. Njegov humor, iskrenost i veliko srce bili su darovi koje je nesebično delio sa svima. Ulivao je nadu ljudima koji ga nikada nisu lično upoznali i pokazivao da se kroz život može ići s ljubavlju i otvorenog srca, čak i u teškim trenucima. Zauvek voljen, nikada zaboravljen. Puštamo te, ali nikada nećemo prestati da te volimo'', stoji u saopštenju njegove porodice na njegovom Instagram profilu.

Inače, Jan i njegov prijatelj Tim Lehman postali su poznati 2019. godine zbog svog Jutjub kanala "Gewitter im Kopf" - kanal broji oko dva miliona pretplatnika. Upravo je tamo Jan na duhovit i iskren način prikazivao svakodnevni život s Turetovim sindromom.

Krajem 2022. godine Jan se odlučio na ugradnju moždanog stimulatora u pokušaju da ublaži simptome Turetovog sindroma. Iako je zahvat dao određene rezultate, bolest je i dalje snažno uticala na njegovu svakodnevicu.

Bio je aktivan i na Instagramu, gde ga je pratilo više od 400 hiljada ljudi.

