Fit figura Mišel Obama ponovo je podstakla spekulacije na internetu da možda koristi "Ozempic". Bivša prva dama nedavno je na Instagramu objavila snimak iza kulisa sa foto-snimanja koje je uradila čuvena fotografkinja Eni Leibovic, na kojem se jasno vidi njena vitka linija.

Obama je samouvereno pozirala u jednostavnoj, ali elegantnoj kombinaciji: sivoj majici, farmerkama i braon čizmama od brušene kože. U jednoj pozi diskretno se nazirao njen zategnuti stomak.

"@AnnieLeibovitz oduvek je znala da fotografija može učiniti više od pukog čuvanja trenutka - ona može nešto da kaže", napisala je Obama. "Njena knjiga 'Women' uradila je upravo to, proširila je način na koji posmatramo žene i njihove živote kroz njen objektiv."

"Bila mi je čast da me Eni fotografiše za novo izdanje, dokumentujući brojne načine na koje se žene danas pojavljuju i ističu", dodala je. "Nadam se da ćete u tome pronaći inspiraciju, kao što sam i ja."

Nagađanja o "Ozempic"-u bez dokaza

Primetni gubitak težine odmah je pokrenuo neosnovana nagađanja da Obama možda koristi "Ozempic" ili druge GLP-1 lekove. U objavi na mreži X, u kojoj se postavlja pitanje kako je uspela da se toliko prepolovi sa 61 godinom, jedan korisnik kratko je odgovorio: "To se zove Ozempic."

"Rekla bih Ozempic", dodao je drugi. "Ili lični trener i stroga dijeta... Ma ne, Ozempic je mnogo lakši."

Jedan korisnik spekulisao je: "To je neki od GLP-1 lekova, mislim. Meni su svakako pomogli kad ništa drugo nije."

"Zanimljivo je da ljudi 'pokazuju' rezultate, a da ne priznaju šta su radili", dodao je. "Uzimanje leka nije varanje. Ne reći ljudima koji se bore isto što ste i vi prošli — to je nepravedno."

Nakon navale komentara, komentarisanje na Obaminu Instagram objavu je isključeno.Iz kancelarije Mišel Obama nisu komentarisali navode, a ona nikada javno nije priznala da koristi "Ozempic" ili slične lekove za mršavljenje.

Otvoreno o menopauzi i dobijanju kilaže

Još 2022. godine Obama je otvoreno govorila o tome da je tokom menopauze dobila na težini.

"Nekada se nisam ni merila. Ne opsedam se brojkama, ali tokom menopauze imate to sporo taloženje, koje jedva i primetite", rekla je za People.

"Sve smo mi u menopauzi sa rastegljivim pojasima i 'athleisure' odećom, i onda se odjednom probudite i ne možete da uđete u odeću koju ste nosili prošle godine. Moram da budem pažljivija, ne opsesivna, ali pažljivija."

"Šezdesete su divno doba"

Majka dvoje dece nedavno je ponovo govorila o starenju i zdravlju, ocenivši da su joj šezdesete "divno vreme".

"Moje zdravlje je uvek bilo prioritet. Šta jedem, vežbam, odlazim na redovne preglede", rekla je, navodeći da nikada ne propušta mamografiju.

"Radim sve što treba jer cenim svoje zdravlje — i zbog toga mogu da uživam u ovom periodu života. Ne bole me kosti, nisam ukočena, nisam bolesna. Vitalna sam kao nikad."

