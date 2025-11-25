Slušaj vest

Majka čuvene književnice i slikarke Mirjane Bobić Mojsilović napunila je juče 90 godina. Porodica joj je priredila rođendan za pamćenje, a svečani događaj okupio je četiri generacije.

"SVA MAMINA DECA. Ćerke, unuke, praunuka i naša Tanja Babić. Danas smo proslavili mamin 90. rođendan. Da još dugo slavimo", poručila je Mirjana Bobić Mojislović koju na slici vidite uz majku Radu, a tu su i njene sestre Gordana (odmah do Mirjane na slici, sa leve strane), i Zorica Tomić, kulturolog, sociolog kulture, publicista i kolumnista, ćerka Mila, sestričina Katarina i najmlađa članica porodice kao i porodična prijateljica.

Rođendan majke Mirjane Bobić Mojsilović Foto: Instagram

Slavljenica kao i predivne slike sa rođendanske proslave oduševile su javnost na Instagramu, gde se komentariše: "Predivno. Vaša majka prelepo izgleda, vidi se pozitivnost, vedrina i umeće radovanja u životu", "Divno. Srećan rođendan ženi heroj", "Jaooo, kakva je mama lepotica!!!", "Majka izgleda fantastično, ona je presrećna sa vama kao i vi sa njom .Ima li veće sreće od ovih divnih zajedničkih momenata?", "Zdrava i srećna vam bila gospođa Rada".

Lepota, gracioznost, elegancija i poseban duh neguju se u porodici Mirjane Bobić Mojislović i prenose sa generacije na generaciju. Majka čuvene književnice neretko se može videti na ćerkinom Instagram profilu, a svojom pojavom oduševila je i na ovoj fotografiji.

Mirjana je jednom prilikom o svojoj porodici i majci Radi rekla sledeće: "Mojoj majci i mojim sestrama - nikada me nisu hvalile. Mi se, inače, u porodici mnogo kritikujemo: što bi rekla moja sestra bliznakinja, kod nas je parlament uvek u zasedanju...

Majka Mirjane Bobić Mojsilović, Rada Foto: Printscreen/Instagram/mirjanabobić

U ono vreme nisu mogli odvojeno da se kupe batak i karabatak, već je majka kupovala jedno pile za celu familiju. Te naše majke, kao majka moje glavne junakinje i moja majka, dok podele deci batake i karabatake, a tati belo meso, celog života su sisale trticu i pričale da to najviše vole".

Otkrila je kako njena mama reaguje kada ona kaže javno ovu priču:" U roku od četiri minuta mi zvoni telefon, zove me majka i kaže: "Nahrani me tim trticama". Onda ja pitam, pa zar nije istina, a ona kaže da je to bila šija. Hoću da kažem, da iz tog vaspitanja i skromnosti, bila je sramota da hvališ samog sebe, već su to morali da rade drugi zbog tvojih dela, osobina".

Izjavila je i da se u vaspitanju svoje ćerke dosta ugledala na svoju majku, pa otkrila i ove detalje:

"Naša starija sestra Gordana je duhoviti genijalac, sa veoma pozitivnom energijom. Nas tri smo veoma vezane, čujemo se po desetak puta dnevno telefonom, kritikujemo se, svađamo se, savetujemo jedna drugu i mnogo se volimo".

