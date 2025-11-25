Slušaj vest

Dženifer Lopez je nastupila na raskošnoj svadbi naslednice indijskog milijardera Netre Mantene, na kojoj je bila poslužena i spektakularna svadbena torta u obliku palate.

Netra, ćerka indijskog farmaceutskog magnata Rame Radžua Mantene, udala se za tehnološkog preduzetnika Vamsija Gadiradžua na raskošnoj ceremoniji u Palati Taž Lejk u Udajpuru ove nedelje, koja se pojavila u filmu o Džejmsu Bondu iz 1983. godine, "Oktopusi".

Džej Lo je bila i gost i izvođač na raskošnom venčanju – za koje se veruje da je koštalo oko 6,7 miliona dolara – dok su prisustvovali i Don Tramp mlađi i njegova partnerka Betina Anderson.

Među ostalim slavnim gostima bili su brojni bolivudski A-liste glumci, poput Rama Čarana, britanske pevačice i glumice Sofi Čoudri i Nore Fatehi.

Lopez je ostavila malo toga mašti na bini u raznim kostimima da bi izvela svoje hitove, uključujući "Waiting for Tonight" i "On The Floor", dok su se gosti veselili uz njene hitove sa top-lista.

U jednom trenutku, 56-godišnjoj pevačici gotovo da su ispale obline iz duboko sečenog trikoa u boji kože tokom energičnog plesa.

Takođe je obukla pripijeni, poluprovidni crni bodi sa g-tring pozadinom, koji je gostima pružio pogled na njene čuvene obline.

Pre nastupa, američka pevačica je fotografisana sa mladencima, noseći ukrašeni sari i smaragdni nakit.

Višespratna svadbena torta bila je potpuno bela i bila je u obliku male palate, a ukrašena je skulpturama slonova, lavova i kaskadama cveća.

Snimci torte kružili su društvenim mrežama, a korisnici interneta divili su se njenoj izradi.

Međutim, navodna cena luksuznog venčanja od 6,7 miliona dolara izazvala je revolt, pa su, prema lokalnim izveštajima, meštani kritikovali par zbog „potpunog rasipanja novca“.

Proslavi, kojoj su prisustvovali svetski moćnici, pridružili su se i brojni bolivudski velikani, uključujući Ranvira Singa, Maduri Diksit, Kriti Sanon, Šahida Kapura, Jacqueline Fernandez i Karan Džohara.

Poslovni lideri, holivudske zvezde i političke ličnosti takođe su primećeni kako se prijavljuju u luksuzne hotele u Udajpuru povodom venčanja.

Dok je Lopez dominirala binom, Don Džr i Betina delovali su zaljubljenije nego ikad, smejući se i uživajući tokom slavlja. Nisu mogli da skinu ruke jedno s drugog tokom većeg dela venčanja, a Betina je u jednom trenutku zagrlila nasmejanog Don Džra.

