Princeza Šarlinod Monaka vratila je na scenu jedan od svojih najdragocenijih i komada nakita koji najređe nosi, tijaru koju je nosila na dan venčanja sa princom Albertom.

Tijara je zablistala na njenoj glavi na svečanoj gala večeri povodom Nacionalnog dana Monaka. Prvi put od venčanja 2011. godine, princeza je u javnosti nosila svoju čuvenu Dijamantska pena tijaru.

Sa suprugom, princom Albertom, pojavila se na tradicionalnom gala nastupu u Grimaldi Forumu, koji predstavlja svečano finale Dana državnosti, praznika koji se u Kneževini svake godine obeležava 19. novembra.

Osim tijare svi su primetili i njeno belo Armani odelo, koje joj je stajalo kao saliveno. Ona je bila u društvu princa Alberta i njihovih blizanaca, princa Žaka i princeze Gabrijele.

Šarlin, bivša olimpijska plivačica koja uglavnom bira minimalistički nakit, retko nosi tijare. Diamond Foam tijara, dizajn Lorenca Bomera, ukrašena je dijamantima u obliku suze i napravljena tako da podseća na morsku penu koja se uzdiže iz talasa.

Kako piše The Royal Watcher, poznata je i pod nazivom „Bäumer Aigrette Tiara“, po svom francusko-nemačkom dizajneru. Komad simbolizuje Šarlininu povezanost s vodom i može se nositi kao tijara ili razdvojiti u manje elemente.

Tokom svadbenog vikenda 2011. princeza ju je nosila na balu na terasama Opere Monte Karlo, ali ne i tokom same religijske ceremonije. Ovog puta, uz belu haljinu Armani Privé, kombinovala ju je sa dijamantskim minđušama i elegantnom punđom.

