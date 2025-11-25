Slušaj vest

Muž kraljice Elizabete Druge, princ Filip imao je poseban odnos prema svim članovima svoje porodice, a prema svojim unucima se posebno zaštitnički ponašao.

U skladu sa tim, kako prenosi Daily Mail, on je pokušao da ozbiljno upozori princa Harija kada je čuo da će se venčati sa nekadašnjom glumicom Megan Markl.

- Sa glumicama se izlazi, a ne ženi se njima - navodno je vojvoda od Edinburga rekao vojvodi od Saseksa nakon što su se on i zvezda serije Suits verili 2017. godine, napisao je kraljevski biograf Endru Louni u svojoj knjizi Entitled.

Megan Markl je poredio sa Volis Simpson

Daily Mail je preneo da je kraljevska autorka Ingrid Sjuard takođe pisala u knjizi iz 2024. godine "Moja majka i ja, Filip" da je Filip bio "jedan od retkih opreznih" prema Megan kada je počela da se zabavlja sa princem Harijem 2016. godine.

Megan Markl, princ Hari i princ Filip Foto: Andrew Parsons / Parsons Media / / Eyevine / Profimedia

Filip, koji je preminuo u aprilu 2021. u 99. godini, takođe je uporedio Markl sa suprugom pokojnog kralja Edvarda VIII, Volis Simpson, zbog koje se odrekao prestola da bi se venčao 1937. godine.

Brak bivšeg vojvode i vojvotkinje od Vindzora smatran je skandalom, jer se ova pripadnica visokog društva dva puta udavala i razvodila. Bili su zajedno sve do Edvardove smrti 1972. godine.

Komentar princa Filipa nakon venčanja Harija i Megan

I dan-danas se prepričava komentar princa Filipa po završetku venčanja Harija i Megan 2018. gdine

– Kada su svi formalni delovi završeni, gledali smo kako srećni par, a potom i ostali članovi kraljevske porodice, izlaze iz kapele – piše bivši kraljevski batler Grant Harold u svojoj knjizi, prema odlomku objavljenom u Telegrafu u ponedeljak.

Megan Markl i princ Hari Foto: BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

On dodaje: – Kada je princ Filip izašao, okrenuo se prema kraljici i rekao: ‘Hvala bogu, gotovo je.’

Nije se mešao kada su Hari i Megan odlučili da odu iz Velike Britanije

U januaru 2020. godine, par je objavio da podnosi ostavku na svoje kraljevske dužnosti i odlučio se da se preseli u Severnu Ameriku.

Prema pisanju britanskih medija, princ Filip je odbio da se umeša u ovu odluku Harija i Megan, a iako se nije slagao sa tim njihovim izborom, verovao je da "ljudi moraju da vode svoje živote onako kako misle da je najbolje", prema rečima kraljevskog biografa Džajlsa Brandreta.

