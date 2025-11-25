Slušaj vest

Drama koja potresa svet lepote nakon ovogodišnjeg izbora za Mis Univerzuma ne pokazuje znake smirivanja... Svakog dana u javnost izlaze novi detalji i kontroverze sa finala održanog u Bangkoku.

Dok se još uvek raspravlja o incidentu sa Mis Jamajke, koja je nakon pada sa bine završila na odeljenju intenzivne nege, ni novoizabrana Mis Univerzuma, Fatima Boš, ne može da izbegne negativne naslove, jer se suočava sa nizom optužbi i skandala.

Sada se pojavila i nova vest koja je dodatno uzburkala javnost: Olivija Jejs, predstavnica Obale Slonovače i jedna od pet finalistkinja izbora, odlučila je da se odrekne svoje titule, prenosi tportal.

Olivija Jejs je u objavi na Instagramu poručila da se „srca punog zahvalnosti i poštovanja“ odriče svoje titule. Takođe je istakla da joj je najvažnije da njen primer posluži mlađim devojkama: „Podstičem ih da pomeraju svoje granice, da samouvereno ulaze u prostorije za koje misle da im ne pripadaju i da ponosno prihvate svoj identitet“, napisala je, dodavši da je upravo posvećenost tom cilju razlog njene ostavke.

