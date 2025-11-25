Evo kada počinje prodaja ulaznica za Evroviziju 2026: Cene su od 15 do 360 evra, ali ima jedna caka
Prodaja ulaznica za Evroviziju 2026 počinje 13. januara, dan nakon što žrebom bude odlučeno koja zemlja će učestvovati u kom polufinalu, objavila je austrijska televizija ORF.
Evrovizija 2026 održaće se u bečkoj dvorani Stadthalle. Ukupno 90.000 ulaznica biće u prodaji, a obožavatelji će moći da rezervišu mesta za polufinale 12. i 14. maja, ali i za finale 16. maja.
Cene između 15 i 360 evra
Obožavatelji imaju rok do 18. decembra da se registruju online kako bi stekli pravo da se prijave za ulaznice kasnije. Mesta koštaju između otprilike 15 i 360 evra, a najskuplje ulaznice omogućuju pristup prostoru ispred scene u večeri finala.
Austrija je stekla pravo da bude domaćin takmičenja za najbolju pesmu Evrovizije kada je kontratenor Johanes Pič, poznatiji kao Džej Džej pobedio na ovogodišnjem Eurosongu održanom u Bazelu u Švajcarskoj.
Video: Da li se Evrovizija promenila