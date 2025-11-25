Slušaj vest

Prodaja ulaznica za Evroviziju 2026 počinje 13. januara, dan nakon što žrebom bude odlučeno koja zemlja će učestvovati u kom polufinalu, objavila je austrijska televizija ORF.

Evrovizija 2026 održaće se u bečkoj dvorani Stadthalle. Ukupno 90.000 ulaznica biće u prodaji, a obožavatelji će moći da rezervišu mesta za polufinale 12. i 14. maja, ali i za finale 16. maja.

5a68a8a5-2973-4340-82b9-16a43f1b94c6.jpg
Foto: Printskrin RTS

Cene između 15 i 360 evra

Obožavatelji imaju rok do 18. decembra da se registruju online kako bi stekli pravo da se prijave za ulaznice kasnije. Mesta koštaju između otprilike 15 i 360 evra, a najskuplje ulaznice omogućuju pristup prostoru ispred scene u večeri finala.

Austrija je stekla pravo da bude domaćin takmičenja za najbolju pesmu Evrovizije kada je kontratenor Johanes Pič, poznatiji kao Džej Džej pobedio na ovogodišnjem Eurosongu održanom u Bazelu u Švajcarskoj.

Ne propustitePop kulturaEvrovizija uvela nova pravila zbog Izraela: Žiri se vraća u polufinala, usledile i zabrane
Evropska radiodifuzna unija odložila je glasanje o učešću Izraela na Evroviziji 2026
Pop kulturaKipar već izabrao predstavnicu za Evroviziju 2026: Antigoni je živa vatra i ćerka je poznate voditeljke
Antigoni, predstavnica Kipra na Evroviziji 2026
StarsMAJA NIKOLIĆ 7 PUTA NIJE USPELA DA ODE NA EVROVIZIJU: Tužila RTS, tvrdila kako je sve namešteno, a sada je rešila da ponovo okusi svoju sreću...
Maja Nikolić
Pop kulturaBugarska se vraća na Evroviziju posle 4 godine: Ipak, pojedine zemlje ne odustaju od bojkota zbog Izraela
Evrovizija

Video: Da li se Evrovizija promenila

Da li se Evrovizija promenila? Zejna za Kurir otkrila svoje prognoze o ovogodišnjem pobedniku Izvor: Kurir televizija