Slušaj vest

Nekoliko dana nakon što je izjavio da je beskućnik, glumac Kevin Spejsi sada se opravdao u videu na Instagramu, govoreći kako mu se obratilo hiljade ljudi nudeći mu smeštaj.

"Živim u hotelima, živim u Airbnb-ima, idem tamo gde je posao. Bukvalno nemam dom, to je ono što pokušavam da objasnim", rekao je u intervjuu za The Telegraph prošle nedelje. Ta izjava je došla sedam godina nakon što su u javnost procurili njegovi skandali sa seksualnim zlostavljanjem, čime je završena i njegova holivudska karijera. Iako je optužbi za seksualno zlostavljanje oslobođen, glumac je rekao kako njegova finansijska situacija "nije sjajna", ali da "nikada nije došlo do bankrota". Prema portalu, Kevina su pronašli na Kipru u jednom odmaralištu kako "pokušava da krene dalje".

U galeriji pogledajte fotografije Kevina Spejsija:

1/5 Vidi galeriju Kevin Spejsi Foto: John P. Johnson / Hollywood Archive / Profimedia, Wiktor Szymanowicz / Shutterstock Editorial / Profimedia, Jack Hill / News Licensing / Profimedia

Sada se obratio na društvenim mrežama rekavši: "Obično smatram da mi nije posao da ispravljam medije. Da to radim, ne bih imao vremena za mnogo toga drugog, ali s obzirom na nedavne članke u kojima se tvrdi da sam beskućnik, osećam potrebu da odgovorim".

Nakon uvoda rekao je kako se ne pravda novinarima već "hiljadama ljudi koji su mi se javili u proteklih nekoliko dana, nudeći mi smeštaj ili me jednostavno pitajući jesam li dobro".

"I svima vama, dozvolite mi da kažem da me vaša velikodušnost istinski ganula, tačka. Ali osećam da bi bilo neiskreno s moje strane da vam dozvolim da verujete da sam zaista beskućnik u kolokvijalnom smislu", nastavio je glumac. Svoj intervju opravdao je kao razgovor s odličnim novinarom, ali da je samo rekao "da u osnovi živim u hotelima i Airbnb-ima i idem tamo gde je posao. Baš kao što sam radio i kad sam tek počeo u ovom poslu. Radio sam gotovo bez prestanka celu ovu godinu i zbog toga imam toliko toga za šta sam zahvalan". Dodao je da postoji mnogo ljudi koji su u "težim finansijskim situacijama", ali da on nije u istoj.

Kevin Spejsi u Veneciji Foto: Aissaoui Nacer / SplashNews.com / Splash / Profimedia

"I saosećam s njima. Ali iz samog članka je jasno da nisam jedan od njih, niti sam pokušavao da kažem da jesam", rekao je.

Podsetimo Kevina Spejsija je od 2017. godine više od 30 muškaraca optužilo za seksualni napad ili neprimereno ponašanje, nakon čega je izgubio svoju ulogu u seriji "House of Cards". Glumac je negirao sve njihove tvrdnje, a u julu 2023. je oslobođen svih optužbi nakon suđenja koje je trajalo četiri nedelje. Međutim, u aprilu prošle godine je Channel 4 objavio dokumentarac u kom su iznesene nove optužbe protiv glumca. Kevin je sve negirao, te je muškarce u emisiji pohvalio zbog "odlične glume".

Video: Dečko iz Gradske čistoće kupuje hranu beskućniku